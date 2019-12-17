一旦被彈劾…川普明年大選烏雲罩頂

川普總統遭眾院彈劾幾成定局，對明年的大選也投下變數。(美聯社) 分享 facebook

川普總統上台以來政局一直動盪不安、黨派仇怨深重，彈劾更對正爭取連任的川普添加污點，也使美國的政治分裂更為嚴重，明年的大選也因此烏雲籠罩。

據「彭博新聞」報導分析，這場政治大戲正趕上其他重大的政治發展同時出現：眾院預定通過新的北美自由貿易協定，讓川普繼減稅之後獲得最大的一項立法勝利；中美貿易戰使金融市場陷入恐慌一年後，華府與北京正就雙方貿易協定談判細節；國會本周將就新的支出法案進行表決，以避免政府再度關閉。

儘管如此，彈劾仍將是華府重頭戲。自眾院議長波洛西宣布展開彈劾調查以來，眾院通過彈劾條款只是遲早之事。但是，由共和黨控制並負責彈劾審判的參院，同樣不可能把川普定罪。

波洛西對彈劾表現的戒慎恐懼，鮮明的反映局勢的變幻難測。

眾院強力推動彈劾難免對白宮造成壓力，參院共和黨領袖也希望速戰速決，川普卻有意藉此興風作浪，對付那些跟他作對的人和白登這個政治對手。

被指濫用職權的川普企圖歹戲拖棚，可能更加助長他亂整的感受，讓共和黨基本盤感到無奈沮喪。

民主黨也可能承受同樣大的壓力，雖然黨領袖打賭彈劾行動不會引起反彈，對他們造成政治傷害。

波洛西對保住眾院控制權的一大策略，就是讓去年在2016年支持川普的選區當選眾議員的31名民主黨人贏得連任。川普陣營宣稱內部民調顯示這些選區的選民反對彈劾，可是民主黨領袖強調制衡行政部門是國會的職責，即使這不符合他們的政治利益。

民主黨人也深知對民生大計獲得立法成就在這方面的重要性，而要讓法案付諸實施必須與總統合作，因此波洛西一邊指責川普威脅民主的存亡，一邊與川普政府合作達成貿易協定等事務，向川普提供值得吹噓的功績。