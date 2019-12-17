「必須彈劾」民間團體斥資百萬買廣告

眾院司法委員會主席納德勒日前在議場閱讀彈劾文。(Getty Images) 分享 facebook

倡議組織「必須彈劾」(Need to Impeach)從17日開始，將砸下至少100萬元預算，展開為期數周的廣告攻勢，強烈播送支持彈劾川普總統的最新一波電視廣告；即將播出的一支廣告內容，訴求重點在於川普「違反了對美國的誓言」。

這支新廣告本周將在有線電視新聞網(CNN)、MSNBC電視頻道播出，在這兩個頻道購買廣告時段的花費共計約35萬元。「必須彈劾」組織是由民主黨籍億萬富翁史泰爾(Tom Steyer)出資贊助成立。

另外，超過10萬名來自民間組織及社會團體活躍人士表明將力挺「必須彈劾」組織，18日將參加支持彈劾的集會遊行，在彈劾案於眾院進入表決的關鍵時刻前夕，壯大要求川普下台的輿論聲勢。

在廣告片中，旁白說道：「他應該要保護我們的憲法才對，而不是踐踏它，要求外國政府破壞我們國家的民主，只為了謀求個人政治利益。」

一般預料，彈劾案送交以共和黨占多數優勢的參院之後，就會遭到推翻。不過，「必須彈劾」組織表示，願意投入時間與預算，一州一州向參議員曉以大義，敦促參議員們投票彈劾川普。

「必須彈劾」組織同時表示，接下來的宣傳重點還包括針對川普幕僚及助理進行檢討的論述，包括白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)、前任國家安全顧問波頓(John Bolton)等。

「必須彈劾」組織首席策略分析師馬克(Kevin Mack)指出：「就在我們說話的此刻，有個規模遍布全國的掩飾行動正在進行著。涉及者包括穆瓦尼、國務卿龐培歐(Mike Pompeo)、波頓，還有川普自己。」