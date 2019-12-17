華郵統計：川普上任1055天撒1.5萬個謊、 平均1天32次

美國總統川普的彈劾案18日料將舉行眾院全院表決。共和黨打定主意在參院護航被痛批。美聯社 分享 facebook

華盛頓郵報「事實查證資料庫」(Fact Checkers database )統計，截至今年12月10日，川普總統上台1055天，累計不實或誤導陳述共有1萬5413次；平均算來，川普每天撒謊32次。

統計顯示，回顧過去，川普在2017年共撒謊1999次，2018年則增至7688次；如今，2019年還沒過完，川普撒謊次數已再創新高。

如果以單月統計來看，今年10月及11月份，分別登上川普說謊次數最多的第二名及第三名，位居榜首的則是2018年10月份，當時川普正為如何防止民主黨在期中選舉贏得眾院多數席次而絞盡腦汁。

不管是2018年10月份或2019年10月份，川普說謊都超過1100次，平均起來一天要做出40次不實或誤導的發言。

「華盛頓郵報」指出，川普撒謊次數在2019年突然飆高，原因在於他與烏克蘭新任總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)今年7月25日電話交談曝光後，引發輿論強烈反彈。

川普在電話中向澤倫斯基施壓，要求烏克蘭調查2020年總統大選的可能競爭對手、民主黨總統參選人白登(Joe Biden)及家人。這通電話後來成為眾院對川普發動彈劾調查的導火線。

根據統計，在過去兩個月內，光是與烏克蘭「電話門」調查有關的發言，川普不實陳述與誤導言論累計將近600次。

面對國會彈劾，川普似乎顯得自信滿滿，以為只要一再重覆個人說詞，就能擋過彈劾風波，即使所言內容都非常容易就被外界戳破的話術，同樣在所不惜。

報導指出，對於遭到「吹哨者」檢舉向烏克蘭施壓，川普曾有60多次的發言聲稱，「吹哨者」撰寫的檢舉報告並不正確，但實際上報告內容不但精準記錄川普與澤倫斯基的談話內容，其中許多細節後來更陸續獲得證實。