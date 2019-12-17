賭上前途彈劾川普 民主黨中立派紛大膽表態

密州聯邦眾議員艾莉莎‧史拉金民支持彈劾遭選民抗議，稱即使不能連任也在所不惜。 Getty Images 分享 facebook

越來越多代表激烈選區的民主黨議員16日賭上政治前途，表態支持彈劾川普總統；南卡羅萊納州聯邦眾議員康寧漢(Joe Cunningham)不倒戈了，密西根州聯邦眾議員艾莉莎‧史拉金(Elissa Slotkin)支持彈劾的決定遭選民抗議，但仍表態將捍衛民主，支持彈劾；另外，新澤西州眾議員范德魯(Jeff Van Drew，民主黨)反對彈劾並計畫換黨，他的華府幕僚乎全辭職抗議。

眾院訂18日投票表決兩項彈劾條款，並可能最快在23日宣布彈劾檢控團隊成員名單，訂明年1月交由參院審理。

華爾街日報(WSJ)報導，來自31個川普上次大選獲勝選區的至少17名民主黨議員支持彈劾，即便黨內其他人倒戈，民主黨已獲得足夠票數通過彈劾條款。

不掙扎了！史拉金不畏選民抗議、支持彈劾

密州民主黨眾議員史拉金出席大學演講時說：「我會投票支持彈劾，我明白這是非常爭議的決定，遂請求願意傾聽者，我們可能意見不同，但我希望你們相信我基於原則所做的決定。」

在場的川普支持者大喊：「彈劾史拉金，留住川普」、「中情局駭客」、「史拉金是間諜」、「深層政府」(Deep State)等。

史拉金曾以中情局分析員的身分派駐伊拉克，在前總統歐巴馬政府的國防部任職，2018年競選聯邦眾議員，拿下過去20年來由共和黨占領的底特律北部選區，卻也在彈劾紛擾之際面臨「紅藍分裂」的掙扎。

史拉金說：「這項決定可能讓我短暫的政治生涯提前畫下句點，但人生中有些決定，必須根據骨子裡知道是對的而行。」

不倒戈了！曾說可能投反對票的康寧漢改口

南卡民主黨眾議員康寧漢(Joe Cunningham)曾說可能投下反對票，但他16日改口說：「若我想要做政治上輕鬆的事，我會投否並迎向未來。」

前途完了？范德魯反彈劾想換黨 幕僚全跑了

兩位民主黨議員表態反對，包括明尼蘇達州眾議員彼得森(Collin Peterson)，以及揚言換到共和黨但尚未正式告知民主黨的新州眾議員范德魯。

范德魯在華府的七名幕僚抗議主子叛黨的決定，周末陸續辭職；就連8月起統籌范德魯競選活動的共和黨商人里奇特(David Richter)都將他比作「黃鼠狼」，直言「他的政治生涯告終」。

沒有共和黨眾議員支持彈劾，但從共和黨轉為獨立議員的密州眾議員艾邁許(Justin Amash)表態支持彈劾。