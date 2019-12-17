親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

創29年來新高！三大權值股聯手 台股衝上「萬二」關卡

中職／Lamigo掰掰！新隊名出爐 「樂天桃猿」誕生

阿拉斯加地方小報 0元求售

2019-12-17 13:29世界日報 編譯陳韻涵／綜合16日電

阿拉斯加報社「史凱威新聞」(Skagway News)準備以「零元」的價格，替報社尋求新老闆。

目前經營「史凱威新聞」的佩爾西利(Larry Persily)曾擔任多年記者，而今願意將這個小鎮報紙交給多才專家，確保小報前景光明。

佩爾西利今年4月被朋友說服，買下1978年成立的「史凱威新聞」；該新聞機構當時財務面臨困境，職員來來去去。

佩爾西利盼扭轉「史凱威新聞」的前景，卻比想像中的困難且昂貴。

68歲的佩爾西利說：「我下了結論，社長、總編、記者、發行人、訂閱者必須是同一人，且需要住在史凱威在地社區至少三年的當地人；我不在乎金錢，但史凱威新聞必須生存下去。」

阿拉斯加當地新聞的財務困境已非新鮮事，面對線上同業搶讀者和廣告收益，出版社掙扎地維持營運。

研究顯示，20%的地鐵報和社區報紙自2004年來遭併購或停業，而1300個社區的當地新聞版面完全消失。

紐約時報(NYT)總編輯巴奎(Dean Baquet)最近說，地方新聞之死「是美國新聞記者的最大危機」。

佩爾西利希望透過史凱威當地記者的意願，確保報社不會倒閉，理想人選是阿拉斯加居民且了解該州轉變的人。

阿拉斯加的企業在冬季歇業，且只有一間雜貨店；佩爾西利形容，若非離群索居的獨立者，也要有自我鞭策的心態。

史凱威新聞的人事規模很小，編輯離職後，就剩下佩爾西利和兼職行政人員。

佩爾西利的理想人選必須熟悉小鎮報紙的大小事務，「必須認清事實，許多人不願受訪或在新聞中曝光。」

史凱威新聞的發行量約550份，沒有國家大事的突發新聞。

延伸閱讀

英央行新總裁 三選一

英大選民調看好執政黨勝出 英鎊升抵近七個月高...

被貿易制裁必完蛋？這國改進弱點 反靠它征服世...

76人完成16分絕地逆轉 前台洋將首秀繳4阻...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

華郵統計：川普上任1055天撒1.5萬個謊、 平均1天32次

2019-12-17 14:34

賭上前途彈劾川普 民主黨中立派紛大膽表態

2019-12-17 14:23

風暴襲多州 6000萬人受影響 車禍至少11死

2019-12-17 13:29

精英級耶誕老人 扮40天可賺2萬元

2019-12-17 13:23

106歲老公+105歲老婆 全球最年長夫婦德州慶結婚80年

2019-12-17 13:10

耶誕新年1.2億人出遊 26日交通最糟

2019-12-17 13:08

3年製造萬條假新聞 美國最大亂源辦不了 原因很可悲

2019-12-17 10:00

哥大女遭劫殺 白思豪、家屬批：大麻言論殘酷無情！

2019-12-17 05:13

美眾院18日彈劾投票 兩黨硬碰硬

2019-12-17 00:13

美媒串聯發社論 力挺彈劾川普

2019-12-17 00:11

美國狂徒「行刑式」殺警！朝頭部連轟10槍 行兇片段曝光

2019-12-16 20:59

川普不按牌理出牌 美情報單位難信任

2019-12-16 18:39

福斯新聞民調：半數美國民眾至今挺彈劾 41%反對

2019-12-16 17:27

柯米承認通俄調查有缺失但沒違法 川普：他應該坐牢

2019-12-16 17:22

眾院彈劾表決前夕 民主黨籲共和黨眾議員拋棄黨派立場

2019-12-16 17:19

不准女女熱吻？美國「女同志結婚」電視廣告下架爭議

2019-12-16 16:49

眾院彈劾在即 有利川普民調不降反升

2019-12-16 15:00

彈劾審判 將成川普政治秀

2019-12-16 14:31

共和黨團結護航川普 民主黨批：作為比尼克森還糟

2019-12-16 14:29

臨時居美外國人 每年產7萬「定錨嬰」

2019-12-16 13:21

民主黨最新民調 白登第1彭博第5

2019-12-16 13:16

美軍校生接連比OK手勢 惹白人至上疑慮

2019-12-16 13:15

美民主黨總統參選人 籲降辯論會門檻

2019-12-16 13:15

眾院若通過彈劾川普 參院民主黨盼下月初審理

2019-12-16 12:12

「受夠了」！紐時等10多家美媒社論 支持彈劾川普

2019-12-16 11:13

我們看夠了！美10多家大報社論 促彈劾川普

2019-12-16 14:17
看更多

熱門文章

多國紙鈔逃走中 央行扮柯南追查真相

2019-12-17 00:52

男遭蛇咬竟以牙還牙 最後結局超展開

2019-12-16 16:33

不止經濟！美官員指中國這一方面正因關稅面臨龐大考驗

2019-12-16 18:36

特斯拉、蘋果等五大科技公司挨告：用童工挖鈷致死或殘

2019-12-17 10:55

哥大女遭劫殺 白思豪、家屬批：大麻言論殘酷無情！

2019-12-17 05:13

3年製造萬條假新聞 美國最大亂源辦不了 原因很可悲

2019-12-17 10:00

再過27年 這個國家可能以單人家庭最常見

2019-12-17 00:57

歐巴馬：女性無疑優於男性 全球問題多來自掌權老男人

2019-12-16 17:26

美國網紅全程記錄「私密處嫩膚療程」 自拍影片嚇壞網友

2019-12-17 09:14

美國狂徒「行刑式」殺警！朝頭部連轟10槍 行兇片段曝光

2019-12-16 20:59

美商務部終裁台韓在越南加工若干鋼品 規避關稅

2019-12-17 06:44

台韓鋼材越南加工輸美 美終裁祭最高456％關稅

2019-12-17 07:04

24年前嫩照被媽出賣！馬斯克自曝去垃圾場撿零件修車

2019-12-16 17:24

波音宣布1月起暫停生產737Max 供應鏈面臨裁員風險

2019-12-17 08:24

超尷尬！主持人連播8小時喊卡 直接癱倒鏡頭仍放送

2019-12-16 21:11

印度示威蔓延全國 警方闖大學圖書館毆打學生

2019-12-16 22:35

14歲少年誤觸「蘇聯炸彈」慘死 爸淚崩：遺體剩頭和胸

2019-12-16 19:14

76歲日本前高官殺害44歲啃老族兒子 東京法院判刑6年

2019-12-16 18:47

F1賽車前老闆女兒豪宅遭竊 50分鐘損失價值20億珠寶

2019-12-16 18:10

奧地利大師克林姆失竊23年名畫 園丁在外牆下疑似找到了

2019-12-16 16:33

紐時克魯曼專欄／美霸凌中國不成功 川普輸了貿易戰

2019-12-17 12:31

報告：中國大陸出口AI監視科技至逾60國

2019-12-17 01:11

反歧視穆斯林 印度爆全國示威

2019-12-17 00:17

男面試爽約稱奶奶過世 對方慰問竟被怒嗆只因揭穿謊言

2019-12-16 18:03

土耳其驗屍官：白盔共同創辦人死於墜樓

2019-12-16 22:23

中美貿易協議利多 美股指數續登新高

2019-12-17 05:37

歐、英、日製造業萎縮加劇

2019-12-16 23:42

城市冷知識／為什麼巴黎男一直攻擊街頭垃圾桶？

2019-12-17 11:28

農業研究新發現 5公尺外也能偵測到植物發出的聲波

2019-12-16 19:47

這兒子「太孝順」！巴西男子扮女裝替母考駕照

2019-12-16 21:51

日本烏龍警官 上膛配槍忘在便利商店洗手間

2019-12-16 21:44

4氣象奇觀齊現同一個天空 攝影師拍下罕見一幕

2019-12-17 12:44

美中貿易協議機制 中若違約美可報復

2019-12-16 15:53

澳洲熱浪侵襲 溫度飆紀錄影響國安

2019-12-16 15:05

美股再創收盤新高 美中貿易協議提振市場樂觀情緒

2019-12-17 07:18

影／健身車廣告挨轟 女主角現身緩頰：我表情害的

2019-12-17 13:36

美罕見譴責印度侵害人權 專家：為了選票

2019-12-16 23:00

涉擅自拔管企圖殺夫 辛巴威副總統選美皇后妻被捕

2019-12-17 09:06

秋後算帳？ UN女職員控上司性侵 因涉嫌不當性行為被炒

2019-12-17 11:35

復飛無期 波音擬停產737 MAX

2019-12-17 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top