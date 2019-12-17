阿拉斯加地方小報 0元求售

阿拉斯加報社「史凱威新聞」(Skagway News)準備以「零元」的價格，替報社尋求新老闆。

目前經營「史凱威新聞」的佩爾西利(Larry Persily)曾擔任多年記者，而今願意將這個小鎮報紙交給多才專家，確保小報前景光明。

佩爾西利今年4月被朋友說服，買下1978年成立的「史凱威新聞」；該新聞機構當時財務面臨困境，職員來來去去。

佩爾西利盼扭轉「史凱威新聞」的前景，卻比想像中的困難且昂貴。

68歲的佩爾西利說：「我下了結論，社長、總編、記者、發行人、訂閱者必須是同一人，且需要住在史凱威在地社區至少三年的當地人；我不在乎金錢，但史凱威新聞必須生存下去。」

阿拉斯加當地新聞的財務困境已非新鮮事，面對線上同業搶讀者和廣告收益，出版社掙扎地維持營運。

研究顯示，20%的地鐵報和社區報紙自2004年來遭併購或停業，而1300個社區的當地新聞版面完全消失。

紐約時報(NYT)總編輯巴奎(Dean Baquet)最近說，地方新聞之死「是美國新聞記者的最大危機」。

佩爾西利希望透過史凱威當地記者的意願，確保報社不會倒閉，理想人選是阿拉斯加居民且了解該州轉變的人。

阿拉斯加的企業在冬季歇業，且只有一間雜貨店；佩爾西利形容，若非離群索居的獨立者，也要有自我鞭策的心態。

史凱威新聞的人事規模很小，編輯離職後，就剩下佩爾西利和兼職行政人員。

佩爾西利的理想人選必須熟悉小鎮報紙的大小事務，「必須認清事實，許多人不願受訪或在新聞中曝光。」

史凱威新聞的發行量約550份，沒有國家大事的突發新聞。