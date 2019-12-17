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風暴襲多州 6000萬人受影響 車禍至少11死

2019-12-17 13:29世界日報 記者顏伶如／綜合報導

圖為龍捲風襲擊路易斯安納州亞歷山卓，摧毀多棟建築物。(美聯社)
圖為龍捲風襲擊路易斯安納州亞歷山卓，摧毀多棟建築物。(美聯社)
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美國中西部、東部多州受到第二波冬季風暴侵襲，16日將近6000萬民眾受到暴雪、結冰等惡劣天氣影響，與氣候相關的車禍至少造成11人死亡。

密蘇里州就有四起死亡車禍傳出，內布拉斯加州也有三起死亡車禍，另外印第安納州、堪薩斯州則各有兩起及一起死亡車禍。國家氣象局對5300萬民眾發布提醒注意天候狀況危險的公告，將近對6000萬民眾則發布冬季風暴警報。

根據國家氣象局定義，暴風雪警報代表著降雪量至少將有4吋，或者結冰厚度將達0.25吋。

密蘇里州堪稱受到連續幾天冬季風暴肆虐影響的重災區，日前第一波暴風雪讓州內各地意外狀況頻傳，密州公路巡警15日接獲駕駛人在風雪中受困待援及出車禍的報案電話，單日就超過1000通。

密州主管機關指出，15日晚間聖法蘭寇斯郡(St. Francois County)發生有駕駛人失控導致車輛翻覆的事故，共有三人喪生。在卡拉威郡(Callaway County)則有一名18歲駕駛人行密州94號公路路段時，車輛衝出路面翻覆而死亡。

從15日至16日期間，聖路易蘭伯特(St. Louis Lambert )國際機場有300個航班宣告取消或誤點。

國家氣象局指出，密蘇里州東部、中部到伊利諾州西南部16日都有暴雪；堪薩斯州某些地區，16日降雪近1呎。堪州交通廳指出，一輛客貨兩用車皮卡(pickup)15日在威契塔(Wichita)因為路面結冰翻車，一名21歲男子因此喪命。

15日晚間，內布拉斯加州林肯(Lincoln)東北邊的80號州際公路路段也發生死亡車禍。

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