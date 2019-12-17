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精英級耶誕老人 扮40天可賺2萬元

2019-12-17 13:23世界日報 記者顏伶如／綜合報導

每年耶誕季節，全美各地購物中心經常可見耶誕老人。不過看似輕鬆的工作，卻有著不足為...
每年耶誕季節，全美各地購物中心經常可見耶誕老人。不過看似輕鬆的工作，卻有著不足為外人道的另一面。(取自推特)
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每年耶誕季節，全美各地購物中心經常可見與民眾合影、聆聽孩童耶誕願望的耶誕老人。對某些銀髮族來說，扮演耶誕老人是賺取外快的簡便之道，不過看似輕鬆的工作，卻有著不足為外人道的另一面，絕非只要穿上紅色袍子、掛上白色長鬍子就大功告成。

一般而言，要在購物中心扮演耶誕老人，必須參加並通過訓練課程，學習如何以耶誕老人身分與民眾應對的禮儀。雖然許多購物中心提供紅色袍子做為制服讓耶誕老人使用，但少數購物中心則要求扮演者自備服裝。耶誕老人紅袍每套單價在100元至500元之間，如果要量身訂製，價格並不便宜，花費可能上千元，倘若要搭配栩栩如生的白鬍子，開銷自然更上一層樓。

大手筆為扮演耶誕老人砸下成本之後，能否賺回本錢，則不保證。根據統計，購物中心耶誕老人的時薪中位數為30元，不過有些耶誕老人扮演者只拿到12元時薪，也有人拿到75元的時薪，換算起來就是在耶誕季節收入7000元與1萬元的差別。若以工作時間區分，耶誕節當天以及平安夜(Christmas Eve)是耶誕老人扮演者酬勞價碼最高的尖峰時期。會說多種語言，能與小朋友聊聊最熱門的玩具，或者精通各種耶誕節小常識，都有助於扮演者爭取更高酬勞。

如果以耶誕期間各種季節臨時工(seasonal jobs)的時薪條件來看，扮演耶誕老人通常算是收入略高的一群。個人理財網站GOBankingRates統計，季節臨時工平均時薪大約為10元。

極少數晉身「耶誕老人精英」等級的扮演者，對於工作懷抱高度熱忱，年復一年扮著耶誕老人陪孩童過節，而他們的角色也常常從耶誕期間在購物中心打零工，轉型為專門受邀在企業舉辦的大型活動或私人派對上以耶誕老人造型粉墨登場，成為全場演出的亮點。這類表演的酬勞價碼自然較高，在前後大約40天的耶誕季節，酬勞入帳可達2萬元。

投資理財網站Investopedia指出，頂尖的耶誕老人扮演者必須天生喜歡與孩童相處，不介意讓流著鼻涕的孩子坐在腿上，要能模仿給人帶來歡樂的「呵呵呵」爽朗笑聲，不能把小小年紀的嬰幼兒給嚇哭。

同時，業者期待的頂尖扮演者，必須有著如假包換的白鬍子，也要願意在上衣底下放個小枕頭，扮成耶誕老人福泰身型，由於工作當中一直需要與民眾合影，扮演者還要懂得如何在鏡頭前完美呈現親切笑容。

有趣的是，科羅拉多州丹佛(Denver)的「耶誕老人職業學校」(Professional Santa Claus School)從1983年創立以來，已經訓練完成大約2100名耶誕老人扮演者，還為這些扮演者仲介工作機會。

「讀者文摘」(Readers Digest)報導，幾乎所有耶誕老人的扮演者都有一項共同點，那就是接下這份工作的主要目的並非為了賺錢，而是出自於對耶誕節這個節日有著感情與熱愛，想要化身耶誕老人，把耶誕精神散播出去，至於扮演耶誕老人所獲取的收入，其實只算錦上添花。

耶誕節

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