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106歲老公+105歲老婆 全球最年長夫婦德州慶結婚80年

2019-12-17 13:10世界日報 編譯吳日君／綜合16日電

結婚80年的漢德森夫婦獲得金氏世界紀錄認可，成為全世界最年長在世夫婦。(福斯華府...
結婚80年的漢德森夫婦獲得金氏世界紀錄認可，成為全世界最年長在世夫婦。(福斯華府地方電視台截圖)
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德州奧斯汀一對夫婦日前慶祝結婚80周年，兩人也成為全世界最年長在世夫婦。

約翰‧漢德森(John Henderson)與夏洛特‧漢德森(Charlotte Henderson)兩人年歲加起來，共為211年又175天，從這個數字看來，他們的愛情故事確實經過時間考驗。

為了參加慶祝兩人結婚80周年慶活動，高齡106歲的約翰駕駛1920年代敞篷車，拉風地去接105歲的妻子夏洛特，一同前往參加慶祝會，戀愛感覺就像他們第一次約會一樣，約翰手上還拿著一束美麗鮮花。親友們11日聚集在奧斯汀長角村(Longhorn Village)，準備了豐盛餐點，並放映這對夫婦多年來的生活照幻燈片。

今年11月，在姪兒佛里(Jason Free)的協助下，漢德森夫婦更獲得金氏世界紀錄認可，成為全世界最年長在世夫婦，傳為佳話。

佛里表示，他們是一對很棒的伴侶，也是幸福夫妻典範，兩人開心地相處在一起，共同旅行與生活。兩人慶祝結婚80周年慶時，就好像他們第一次約會一樣。夫妻倆是於1934年在德州大學課堂上認識，1939年結為連理，就在二次世界大戰爆發數個月後。

佛里透露，漢德森夫婦會分享過去的故事，但從不緬懷往事。約翰是目前仍在世最年老的德州大學足球隊員，每年至少參加一次長角村社區舉辦的足球賽。他和佛里會在佳節家庭聚會時，討論足球賽事。

貝賽特(Jim Bissett)是長角村居民，他已認識漢德森夫婦有十年之久。他說，漢德森夫婦為人親切、和氣且善良，是大好人。約翰與夏洛特兩人現在都十分健康，他們表示，長壽與快樂婚姻的秘密，是適度地生活，約翰更補充說：「還要善待你的配偶。」這對長壽親愛夫婦的結婚80周年紀念日正式日期為12月22日。

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