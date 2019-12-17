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動搖國本的停飛令？波音737 Max「無限期暫停」衝擊

耶誕新年1.2億人出遊 26日交通最糟

2019-12-17 13:08世界日報 編譯孫梁／綜合16日電

美國汽車協會(AAA)最新發布的節日旅行報告，指在12月21日至1月1日期間，將有創紀錄的1億1560萬人搭乘飛機、鐵路、公路和水路旅行，幾乎為20年來最多，12月26日將是交通最差的一天。

AAA自2001年開始進行節日旅行統計，人數連續八年創紀錄。

今年節日季有數個宗教節相撞，12月22日至30日是猶太教的光明節(Hanukkah)，期間25日為耶誕節，非裔的寬扎節(Kwanzaa)是從26日至1月1日，因此今年的旅行人數將比去年多出430萬。

開車人在今年的節日季旅行中是占91%，達1億400萬人，381萬人是搭乘火車、巴士和郵輪。AAA表示，12月26日將是交通最差的一天，全國許多城市都將出現嚴重擁堵。

AAA說，由於失業率為史上最低、民眾的可支配收入和家庭淨資產都有改善，今年出現了前所未有的節日歡慶氣氛。

11月的汽油價格逐步降低，使開車人在節日季前感到出行費用減少，但AAA預計，今年12月的汽油價格將比去年同期略高，2018年12月的全國平均汽油價是一加侖2.37元。

即使是不外出旅行的人，節日季的一周也將因學生放假和民眾休假而面臨道路擁擠。

AAA的航班定票紀錄顯示，耶誕節後的26日是飛機票最貴的一天，每張來回機票的平均價是692元。多數飛機旅客是在耶誕節前兩到四天的12月21至23日動身，22日的空中交通將最繁忙。而最佳的飛行日期是耶誕前夕，24日的飛行旅客最少，來回機票的價格最低，平均為527元。

今年的機票漲價，部分原因是波音737飛機今年初開始停飛，導致節日期間運營的飛機和航班減少。

今年節日季約有697萬美國人搭飛機旅行，為2003年以來最多，比去年增多4.9%。運輸安全局最近表示，今年底的機場安檢旅客人數將創下紀錄。在2018年節日季的12月19日至1月5日，機場安檢的旅客是4100萬人次，比上年增多6%。

AAA預估，12月26日將是交通最差的一天。(Getty Images)
AAA預估，12月26日將是交通最差的一天。(Getty Images)
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