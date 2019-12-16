美國狂徒「行刑式」殺警！朝頭部連轟10槍 行兇片段曝光

驗屍報告顯示卡爾頭部被連轟十槍致死。（Washington County Sheriff's Office） 分享 facebook 美國阿肯色州（Arkansas）發生殺警案，一名35歲男警的頭部被連轟十槍致死，而槍手事後被增援警員擊斃，暫時未知其行兇動機，但不排除他因為仇視執法人員而犯案。

案發於本月7日，死者卡爾（Stephen Carr）獨自在停泊警署停車場的警車內等候搭檔。從閉路電視片段所見，一身黑色裝扮的槍手菲利普（Landon T. Phillips）從後慢慢走近警車，然後近距離向坐在司機位的卡爾開槍，警署內的警員聽見槍聲，迅速趕至並展開追捕；菲利普其後與警員駁火，最終被擊斃，驗屍報告指出他身中6槍。

另外，根據初步解剖報告，卡爾頭部被連轟10槍，有傳媒更形容卡爾是遭到「行刑式」槍殺。警方發現菲利普行兇時持有一把9毫米口徑半自動手槍，是於2017年合法購入，同時還擁有兩個分別裝滿50發子彈和32發子彈的彈盒，菲利普曾於現場發射了16發子彈；涉及開槍擊斃菲利普的警員正放有薪假期，以配合當局調查。至於菲利普的犯案動機尚待查明，惟警方從他的個人社交網賬戶發現，他對反執法機構的組織感興趣，不排除這與他的行兇動機有關。

華盛頓縣警局（Washington County Sheriff's Office）上周五（13日）首先向死者家屬公開5條案發時的閉路電視片段，其後基於案件的嚴重性，當局幾經考慮，最終決定為了公眾知情權公開有關片段。案件轟動阿肯色州，當局上周在一處公墓為卡爾舉行獻花儀式，不少同袍都有出席致哀。

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文章授權轉載自《香港01》