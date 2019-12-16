福斯新聞民調：半數美國民眾至今挺彈劾 41%反對

福斯新聞15日公布民調顯示，半數國人支持彈劾川普總統，但在眾院舉行彈劾聽證數周期間，川普的支持率攀升至45%，比10月的調查升高三個百分點。 美聯社 分享 facebook

福斯新聞15日公布民調顯示，半數國人支持彈劾川普總統，但在眾院舉行彈劾聽證數周期間，川普的支持率攀升至45%，比10月的調查升高三個百分點。哥倫比亞廣播公司(CBS)的民調則指出，在彈劾調查聽證會結束後，美國人的立場似乎跟上個月一樣維持分歧，但認為川普應被彈劾的比率也有增加的趨勢。

福斯的民調顯示，53%受訪者不贊成川普的表現，低於10月調查時的57%。50%的受訪者認為，川普應被彈劾和解除職務，4%的人認為他應被彈劾，但不應被解職，41%的人表示不應彈劾，大致顯示民主黨彈劾川普總統的作法，並沒有影響民眾對川普的看法。

川普15日下午轉推福斯的民調，但建議福斯應尋找新的民調員，說福斯的民調一向不準，總是嚴重向民主黨人傾斜，2016年大選時也是如此。川普說：「他們的調查有誤，去聘請新調查人員吧。」

川普接著又發第二個推特，說他在共和黨中的支持率是95%，創下紀錄。而他的總體支持率是51%，設想如果沒有獵巫會怎樣，對他的獵巫調查三年來是每天24小時不間斷。

福斯新聞的調查表明，川普在共和黨人中的支持率是85%，不贊成者占13%。而支持川普的民主黨人是11%，不贊成是占89%。

CBS的民調則指出，倘若總統真的遭到彈劾，支持川普下台受審的民眾有42%；反之，認為國會不該讓川普接受審判，或將川普定罪的民眾，支持度同樣為42%。

大部分民主黨人支持民主黨提出的彈劾書，共和黨人一如往常表示反對；46%的共和黨人認為，國會不該讓川普接受審判，還有40%的共和黨人認為，國會應替川普訴求無罪審判。

獨立選民對於川普應不應該接受彈劾，不認同的比率比認同的略高一些。

整體民調顯示，民主黨對川普提出「濫用職權」及「妨礙國會」兩項主要指控，雖然民主黨人給予高度肯定和支持，卻仍無法說服大部分的共和黨人，和一半以上的獨立選民。