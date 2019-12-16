柯米承認通俄調查有缺失但沒違法 川普：他應該坐牢

前FBI局長柯米15日受訪時承認他有錯，對通俄門案的調查過於自信，同時辦案多有失誤。 美聯社 分享 facebook

在司法部督察長上周公布報告認為，聯邦調查局(FBI)利用外國情報監視法(FISA)，對川普競選團隊與俄羅斯的關係進行調查有草率缺失之處後，前FBI局長柯米15日承認他有錯，表示他對通俄門案的調查過於自信，但沒有違法。川普發推特說，柯米終於承認他有錯，但他沒向我道歉，川普認為柯米應被關進監獄。

但柯米表示，督察長的報告沒有認可川普對FBI的指控，川普譴責FBI非法監聽他的競選團隊，以及FBI對他的競選團隊與俄羅斯的關係進行調查是叛國。

柯米說，督察長沒有發現FBI人員有過錯、有政治偏見和有非法行為，督察長指出的問題都不是FBI的有意失誤。

司法部督察長霍洛維茲(Michael Horowitz)的報告認為，FBI有理由展開通俄門調查，調查沒有受黨派立場的驅動。但督察長認為調查有嚴重失誤，以及FBI對前川普競選助理佩吉(Carter Page)的監聽紀錄有遺漏，缺失了證明消息來源的部分重要訊息。

柯米去年曾表示，FBI向外國情報監視法院表明，他們是以深思熟慮和負責任的態度處理通俄門調查，如今柯米表示，他的這種說法有錯，「我認為FBI的調查程序健全，但我對FBI和司法部20年的調查程序過於自信了。」

柯米說：「FBI的通俄門調查確有草率和缺失，霍洛維茲指出的17個錯誤，至少應充分討論和分類，但實際上沒有，這是不能接受的，霍洛維茲是對的，我錯了。」

霍洛維茲上周公布報告，談到FBI在2016年對俄羅斯的調查，他在參院司法委員會作證時指出，FBI在利用FISA程序進行調查中有17個錯誤，向外國情報監視法院提交的對佩吉的監視文件也有遺漏。

在柯米承認有錯後數小時，川普發推特說：「柯米終於承認有錯，他是因為被逮個正著而認錯，他的錯誤早就應被指出。但他的非法行為應面臨何種後果？應被關進監獄？他欠我和其他人的道歉呢？」

川普還批評霍洛維茲說，他是歐巴馬任命的，他的報告顯然存在嚴重偏見和過錯，但霍洛維茲自己卻不提，這是他的嚴重失信，這一切歐巴馬都知道。