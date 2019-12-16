眾院彈劾表決前夕 民主黨籲共和黨眾議員拋棄黨派立場

眾院司法委員會主席納德勒預定要在18日投票推進彈劾川普總統。 美聯社 分享 facebook

在眾院舉行彈劾川普總統的表決前夕，民主黨領袖15日呼籲共和黨眾議員拋開黨派立場，投票支持彈劾。但參院司法委員會主席葛理漢等共和黨人表示，他們在參院審議彈劾案時，不會假裝成「公平的陪審團」。

眾院情報委員會主席謝安達表示，川普對民主構成了明顯而現實的威脅，他的不當行為仍未停止。民主黨人在眾院聽證期間，譴責川普危害憲法、破壞國家安全，並以施壓烏克蘭總統調查民主黨政敵的方式，干預2020年的大選。

謝安達和眾院司法委員會主席納德勒表示，國會承擔憲法賦予的職責，要讓川普為其行為負責。在眾院定本周舉行的彈劾表決中，預計投票將按黨派畫線。眾院表決後將送交參院，但參院共和黨人對彈劾沒有興趣。

參院多數黨領袖麥康諾上周表示，彈劾案送達參院後，他將完全與白宮的立場配合。許多共和黨參議員也表示，參院審案期間，他們無意充當公平的陪審團。民主黨人對共和黨的姿態表示擔憂，認為參院開審前人人都要宣誓，而共和黨參議員的態度是違反他們的誓言。

民主黨聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)說，共和黨人是採取視而不見和聽而不見的態度，他很失望。他表示，共和黨人對與他們和川普不一致的觀點，都一概視而不見。

布朗表示他支持彈劾，他強烈反感川普的行為，但他要在呈現出必須讓川普下台的證據後，才會做出投票決定。

許多共和黨參議員表示，他們已下定決心，知道在參院表決時該如何投票。參院司法委員會主席葛理漢說，他很鄙視對川普的彈劾指控，他不需要更多證人說服他，表決時如何投票他早有定論。

共和黨國會參議員克魯茲表示，參院審案時，他會像民主黨同僚一樣宣誓。他說，參院作為陪審團的宣誓，與刑事審案的陪審團宣誓類似，但也有不同，參院的宣誓仍是政治程序。

國會共和黨參議員保羅預計，參院表決時，沒有共和黨人會投票支持罷免川普。