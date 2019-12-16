臨時居美外國人 每年產7萬「定錨嬰」

移民研究中心(Center for Immigration Studies)最新的調查發現，每年外國遊客、持工作簽證的外勞，以及外國學生在美國產子約7萬2000人，這些「定錨寶寶」(anchor babies)從而獲得公民資格；其中3萬9000名嬰兒由外籍勞工及外國學生所生，另外3萬3000名嬰兒來自外國遊客。

保守派「布萊巴特新聞網」(Breitbart News)報導，這個數字說明了，除了非法移民所誕下的30萬名嬰兒外，由合法在美國臨時居住外國人所生的7萬2000人，也因為出生地的關係而成為美國公民，這類嬰兒被稱為「定錨寶寶」。

迄今為止，美國最高法院從未明確裁定，必須給予在美出生的非法移民子女公民身分，也有不少法律學者質疑這個自動賦予公民身分的做法是否妥當。

許多保守派學者辯稱，憲法第14修正案的公民條款，並沒有給予非法移民或非公民所生子女公民身分的強制規定，因為這些兒童不受美國管轄。

過去一年多來，川普總統一直表示，會考慮透過簽署行政命令，終止「定錨寶寶」政策。

全美目前約有450萬名「定錨寶寶」，超過美國人每年生的約400萬名嬰兒，每年花費納稅人24億元來補貼醫院費用。

每年約有30萬名「定錨寶寶」在美國出生，截至6月，今年已有12萬4000名「定錨寶寶」出生。

加州目前至少有120萬名18歲以下的「定錨寶寶」，相當於懷俄明州人口的兩倍。

全美18歲以下「定錨寶寶」的人數，超過麻州波士頓人口的四倍。

整體而言，目前約有前所未見的6200萬名「定錨寶寶」在美國生活；2017年，只有1710萬名未成年「定錨寶寶」在美定居。