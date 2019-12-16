親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中職／中信兄弟公布異動 丘昌榮接任總教練

又一個總經理被職場霸凌？亞航前總座遭降職當警衛

臨時居美外國人 每年產7萬「定錨嬰」

2019-12-16 13:21世界日報 編譯盧炯燊陳韻涵／綜合15日電

移民研究中心(Center for Immigration Studies)最新的調查發現，每年外國遊客、持工作簽證的外勞，以及外國學生在美國產子約7萬2000人，這些「定錨寶寶」(anchor babies)從而獲得公民資格；其中3萬9000名嬰兒由外籍勞工及外國學生所生，另外3萬3000名嬰兒來自外國遊客。

保守派「布萊巴特新聞網」(Breitbart News)報導，這個數字說明了，除了非法移民所誕下的30萬名嬰兒外，由合法在美國臨時居住外國人所生的7萬2000人，也因為出生地的關係而成為美國公民，這類嬰兒被稱為「定錨寶寶」。

迄今為止，美國最高法院從未明確裁定，必須給予在美出生的非法移民子女公民身分，也有不少法律學者質疑這個自動賦予公民身分的做法是否妥當。

許多保守派學者辯稱，憲法第14修正案的公民條款，並沒有給予非法移民或非公民所生子女公民身分的強制規定，因為這些兒童不受美國管轄。

過去一年多來，川普總統一直表示，會考慮透過簽署行政命令，終止「定錨寶寶」政策。

全美目前約有450萬名「定錨寶寶」，超過美國人每年生的約400萬名嬰兒，每年花費納稅人24億元來補貼醫院費用。

每年約有30萬名「定錨寶寶」在美國出生，截至6月，今年已有12萬4000名「定錨寶寶」出生。

加州目前至少有120萬名18歲以下的「定錨寶寶」，相當於懷俄明州人口的兩倍。

全美18歲以下「定錨寶寶」的人數，超過麻州波士頓人口的四倍。

整體而言，目前約有前所未見的6200萬名「定錨寶寶」在美國生活；2017年，只有1710萬名未成年「定錨寶寶」在美定居。

嬰兒移民波士頓

延伸閱讀

WTO上訴機構停擺 國際學者：未必代表多邊主...

大限前最後搶救？ 美特使抵首爾喊話北韓：我們...

美中間諜戰？擅闖美軍基地，美國「秘密驅逐」2...

SmartLabs在台設首個海外據點 科技部...

相關新聞

「受夠了」！紐時等10多家美媒社論 支持彈劾川普

2019-12-16 11:13

眾院若通過彈劾川普 參院民主黨盼下月初審理

2019-12-16 12:12

還不起的美國夢？美國大學生「畢業即負債」的學貸危機

2019-12-16 08:30

民主黨最新民調 白登第1彭博第5

2019-12-16 13:16

美軍校生接連比OK手勢 惹白人至上疑慮

2019-12-16 13:15

美民主黨總統參選人 籲降辯論會門檻

2019-12-16 13:15

前FBI局長承認通俄調查有草率處 川普要求道歉

2019-12-16 10:28

謝安達：川普比尼克森更糟 共和黨力保是毀憲亂紀

2019-12-16 10:20

CNN：川普把參院彈劾審判當成一場秀 準備大展身手

2019-12-16 09:43

美官員：陸刺探行為 愈來愈大膽

2019-12-16 00:13

疑探軍情 陸駐美2外交官 遭祕密驅逐

2019-12-16 00:12

彈劾川普 民主黨內分歧

2019-12-15 23:41

美國情報界最大的痛 CIA前特務搗毀美國在陸間諜網

2019-12-15 22:45

被指刺探情報 陸外交官喊冤：是迷路不是硬闖軍事基地

2019-12-15 21:27

30多年來首次！陸駐美大使館兩人涉刺探情報 遭美驅逐

2019-12-15 19:06

影／「你餓了嗎？」駭客入侵居家監視器 播恐怖歌曲小孩壞嚇

2019-12-15 18:32

電話門「事實」各說各話！華府黨派分裂 民眾猜忌日深

2019-12-15 18:01

拉川普下台？參眾彈劾角力戰 牽動明年大選

2019-12-15 17:32

接連推文洩憤！川普自比境遇如卡瓦諾 保證自己會連任

2019-12-15 17:32

2019年之最！川普獨步全球 成推特最夯政客

2019-12-15 17:32

彈劾表決 民主黨最大豪賭、有人倒戈加入共和黨

2019-12-15 17:22

「陸海軍年度大賽」川普釋利多 官校生可先打美足再服役

2019-12-15 14:22
看更多

熱門文章

他們被騙去爬活火山？旅行社話術 怎樣害死18人

2019-12-16 11:00

美國情報界最大的痛 CIA前特務搗毀美國在陸間諜網

2019-12-15 22:45

瑞典環保少女上傳坐火車地上照…德國鐵路：童貝里有座 還是雅座

2019-12-16 11:04

30多年來首次！陸駐美大使館兩人涉刺探情報 遭美驅逐

2019-12-15 19:06

兩個月來第5場強震！菲律賓南部地區遭6.8強震侵襲

2019-12-15 15:49

環保少女為失言道歉 瑞典片語直翻英文鬧烏龍

2019-12-15 19:46

「受夠了」！紐時等10多家美媒社論 支持彈劾川普

2019-12-16 11:13

被指刺探情報 陸外交官喊冤：是迷路不是硬闖軍事基地

2019-12-15 21:27

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-16 06:58

促鱘魚全變性 日本發現讓魚子醬變便宜的方法

2019-12-15 21:45

華郵：台灣「茶黨」抵制親中手搖飲 戳破「一中」泡泡

2019-12-16 10:29

巴隆點將 美明年十大飆股出列

2019-12-15 23:42

怕時間太趕！歐盟打算繞過強生 延長英國脫歐過渡期

2019-12-15 18:12

富比世：美中首階段協議 華為成輸家

2019-12-15 17:00

美中第一階段協議的贏家與輸家...

2019-12-15 23:32

懷特島爆發死者增至18 紐西蘭不放棄找回最後2遺體

2019-12-15 15:09

瑞典環保少女通貝裡的漫長回家之路

2019-12-15 18:30

賴海哲強調美中貿易協議完全底定 「三連勝」達成

2019-12-16 07:59

北京釋出善意 暫不對美國加稅

2019-12-15 23:54

美中貿協川普大勝？專家：美付出重大成本換來小協議

2019-12-16 10:52

與華府越鬧越僵 艾爾段：若有必要恐關美軍基地

2019-12-16 08:28

影／3000台幣當堡主！萬人集資 古堡共度耶誕夜

2019-12-15 19:11

影／「你餓了嗎？」駭客入侵居家監視器 播恐怖歌曲小孩壞嚇

2019-12-15 18:32

首開先例！比利時狂歡節反猶太 被世界遺產除名

2019-12-15 18:24

疑探軍情 陸駐美2外交官 遭祕密驅逐

2019-12-16 00:12

CNN：川普把參院彈劾審判當成一場秀 準備大展身手

2019-12-16 09:43

新加坡反假新聞…逼小黨改貼文

2019-12-16 00:20

高盛：關稅撤回幅度 不如預期

2019-12-15 23:33

安倍晉三內閣民調直落 首見連兩月共暴跌10%

2019-12-15 22:14

台積電ADR下挫0.6％ 隨費半下跌

2019-12-16 07:14

脫歐在望 歐盟憂英成「泰晤士河上的新加坡」

2019-12-15 17:17

USGS：菲律賓南部發生地震 規模6.8

2019-12-15 15:33

Google公布美國今年十大熱搜旅遊景點 你都去過了嗎？

2019-12-15 20:55

韓流魅力和就職壓力大 日、韓學生瘋學彼此語言

2019-12-15 22:54

中美暫停相互加徵關稅 王毅籲雙方有效管控分歧

2019-12-16 00:18

菲律賓南部規模6.8強震 1死14傷房屋受損

2019-12-15 20:31

賞櫻會爭議續燒 安倍民調再降

2019-12-16 00:22

蘋果員工新福利 免費基因檢測

2019-12-15 23:21

美對歐關稅 可能加到100%

2019-12-15 23:41

世銀：有3名台灣員工 非成員國僱員能繼續工作

2019-12-16 12:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top