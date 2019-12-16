民主黨最新民調 白登第1彭博第5

關鍵州民調，「超級星期二」白登領先 彭博第五。美聯社 分享 facebook

民主黨「超級星期二」初選將在明年3月3日進行，最新民調指出，位居領先群的參選人，支持度第一是前副總統白登，而新參選的前紐約市長彭博位列第五。初選局面渾沌不明，民主黨支持者感覺五味雜陳，覺得「緊張」的人數遠多於覺得「樂觀」。

哥倫比亞廣播公司新聞網節目「戰場分析追蹤」(Battleground Tracker)民調指出，目前在超級星期二初選領先群中，白登獲28%支持，兩位聯邦參議員華倫及桑德斯分別以25%及20%緊隨在後。第四名的南灣市長布塔朱吉未能延續愛阿華州的支持度，已跌到剩9%，而最近才宣布角主民主黨提名的彭博只有4%。

對初選戰況難分難解，民主黨人覺得「興奮」者22%，只有18%說對此感到「振奮」。

對於黨是否有望提名一個能擊敗川普的人，五分之二的民主黨人依然覺得沒把握。至於沒把握的原因，36%說選戰就是不到票開出來無法確定，28%說初選參選人花太大力氣在內鬥，而22%認為目前檯面上參選人都不夠強。

除開參選人的鐵粉，目前領先群的參選人，沒半個能取得大多數民主黨人的信心，認為他能擊敗川普。這方面白登可能最被看好，但即便他也沒能說服大多數民主黨支持者，相信他能當選下屆美國總統。

這是否代表彭博在超級星期二各州仍有可經營空間？彭博在那些認為選戰把黨方向帶得太自由派的選民當中，表現相對較好，但那些選民數目少得可憐。只有22%民主黨人真的認為黨愈來愈自由派，而大多數人喜歡黨目前走的意識形態方向。

彭博目前取得的支持率，是拉走白登的支持者。溫和派及保守派民主黨人樂見彭博參選，自由派可不如此。而且就當下來看，彭博的億萬貲財反而較像是累贅，而不是加分，在自由派民主黨人眼中尤其如此。