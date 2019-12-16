美民主黨總統參選人 籲降辯論會門檻

民主黨九位總統初選參選人，聯合要求民主黨全國委員會(DNC)放寬明年辯論會的資格門檻，讓其他民調支持度較低的參選人也有上台表現的機會。

這份聯合聲明稿中寫道：「我們明白DNC無意造成這樣的局勢，但有許多代表多元文化背景的參選人，卻因為達不到民調門檻而無法參加辯論，很顯然這無心的規定不符合民主黨的價值，也不符合民主黨支持者的利益。」

DNC公關主任索赫特爾‧ 希諾賀薩表示，DNC早在2019年初就公布參加辯論會的標準，而且也聲明過第一場辯論會結束後就提高資格門檻，所有的決定都公平而且透明。

希諾賀薩說：「我們設定的門檻已經非常低，而且當時公布規則都沒有人反對，DNC現在也不會為了任何一位參選人調整資格門檻，更不會讓前幾次被淘汰的參選人回來參加辯論。」

參加第一場辯論會的資格之一，就是參選人要能獲得6萬5000筆個人捐款，或是至少有三項民調得到最低1%的支持度；今年7月在底特律的辯論會結束後，DNC將支持度和捐款筆數的門檻都調高，後來達標的參選人不到11位，被淘汰的也包括幾位在辯論會後，仍無法增加募款筆數而自動退出的參選人。

12月19日的辯論會資格，參選人必須募資到20萬筆個人捐款，以及國家級民調的支持度超過4%，或是在先舉行初選州的民調中，其中兩項支持度達到6%。

不論DNC降低捐款筆數或支持度的資格門檻，最明顯受益的對象將會是一直堅持拒絕接受募款的前紐約市市長彭博；同樣身為富豪的史泰爾之前為了能參加辯論會，則是不斷斥資購買社群網站臉書(Facebook)的競選廣告，向支持者募款。

這九位聯合發表聲明的參選人包括已符合下周辯論會資格的前副總統白登、佛蒙特州參議員桑德斯、麻州參議員華倫、印第安納州南灣市長布塔朱吉、明州參議員柯洛布查、加州富豪史泰爾及華裔參選人楊安澤。