親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中職／中信兄弟公布異動 丘昌榮接任總教練

又一個總經理被職場霸凌？亞航前總座遭降職當警衛

美民主黨總統參選人 籲降辯論會門檻

2019-12-16 13:15世界日報 編譯林梅婕／綜合15日電

民主黨九位總統初選參選人，聯合要求民主黨全國委員會(DNC)放寬明年辯論會的資格門檻，讓其他民調支持度較低的參選人也有上台表現的機會。

這份聯合聲明稿中寫道：「我們明白DNC無意造成這樣的局勢，但有許多代表多元文化背景的參選人，卻因為達不到民調門檻而無法參加辯論，很顯然這無心的規定不符合民主黨的價值，也不符合民主黨支持者的利益。」

DNC公關主任索赫特爾‧ 希諾賀薩表示，DNC早在2019年初就公布參加辯論會的標準，而且也聲明過第一場辯論會結束後就提高資格門檻，所有的決定都公平而且透明。

希諾賀薩說：「我們設定的門檻已經非常低，而且當時公布規則都沒有人反對，DNC現在也不會為了任何一位參選人調整資格門檻，更不會讓前幾次被淘汰的參選人回來參加辯論。」

參加第一場辯論會的資格之一，就是參選人要能獲得6萬5000筆個人捐款，或是至少有三項民調得到最低1%的支持度；今年7月在底特律的辯論會結束後，DNC將支持度和捐款筆數的門檻都調高，後來達標的參選人不到11位，被淘汰的也包括幾位在辯論會後，仍無法增加募款筆數而自動退出的參選人。

12月19日的辯論會資格，參選人必須募資到20萬筆個人捐款，以及國家級民調的支持度超過4%，或是在先舉行初選州的民調中，其中兩項支持度達到6%。

不論DNC降低捐款筆數或支持度的資格門檻，最明顯受益的對象將會是一直堅持拒絕接受募款的前紐約市市長彭博；同樣身為富豪的史泰爾之前為了能參加辯論會，則是不斷斥資購買社群網站臉書(Facebook)的競選廣告，向支持者募款。

這九位聯合發表聲明的參選人包括已符合下周辯論會資格的前副總統白登、佛蒙特州參議員桑德斯、麻州參議員華倫、印第安納州南灣市長布塔朱吉、明州參議員柯洛布查、加州富豪史泰爾及華裔參選人楊安澤。

民調捐款民主黨

延伸閱讀

眾院若通過彈劾川普 參院民主黨盼下月初審理

拉川普下台？參眾彈劾角力戰 牽動明年大選

彈劾表決 民主黨最大豪賭、有人倒戈加入共和黨

國會政黨辯論會 兩岸議題藍綠交鋒

相關新聞

「受夠了」！紐時等10多家美媒社論 支持彈劾川普

2019-12-16 11:13

眾院若通過彈劾川普 參院民主黨盼下月初審理

2019-12-16 12:12

還不起的美國夢？美國大學生「畢業即負債」的學貸危機

2019-12-16 08:30

臨時居美外國人 每年產7萬「定錨嬰」

2019-12-16 13:21

民主黨最新民調 白登第1彭博第5

2019-12-16 13:16

美軍校生接連比OK手勢 惹白人至上疑慮

2019-12-16 13:15

前FBI局長承認通俄調查有草率處 川普要求道歉

2019-12-16 10:28

謝安達：川普比尼克森更糟 共和黨力保是毀憲亂紀

2019-12-16 10:20

CNN：川普把參院彈劾審判當成一場秀 準備大展身手

2019-12-16 09:43

美官員：陸刺探行為 愈來愈大膽

2019-12-16 00:13

疑探軍情 陸駐美2外交官 遭祕密驅逐

2019-12-16 00:12

彈劾川普 民主黨內分歧

2019-12-15 23:41

美國情報界最大的痛 CIA前特務搗毀美國在陸間諜網

2019-12-15 22:45

被指刺探情報 陸外交官喊冤：是迷路不是硬闖軍事基地

2019-12-15 21:27

30多年來首次！陸駐美大使館兩人涉刺探情報 遭美驅逐

2019-12-15 19:06

影／「你餓了嗎？」駭客入侵居家監視器 播恐怖歌曲小孩壞嚇

2019-12-15 18:32

電話門「事實」各說各話！華府黨派分裂 民眾猜忌日深

2019-12-15 18:01

拉川普下台？參眾彈劾角力戰 牽動明年大選

2019-12-15 17:32

接連推文洩憤！川普自比境遇如卡瓦諾 保證自己會連任

2019-12-15 17:32

2019年之最！川普獨步全球 成推特最夯政客

2019-12-15 17:32

彈劾表決 民主黨最大豪賭、有人倒戈加入共和黨

2019-12-15 17:22

「陸海軍年度大賽」川普釋利多 官校生可先打美足再服役

2019-12-15 14:22
看更多

熱門文章

他們被騙去爬活火山？旅行社話術 怎樣害死18人

2019-12-16 11:00

美國情報界最大的痛 CIA前特務搗毀美國在陸間諜網

2019-12-15 22:45

瑞典環保少女上傳坐火車地上照…德國鐵路：童貝里有座 還是雅座

2019-12-16 11:04

30多年來首次！陸駐美大使館兩人涉刺探情報 遭美驅逐

2019-12-15 19:06

兩個月來第5場強震！菲律賓南部地區遭6.8強震侵襲

2019-12-15 15:49

環保少女為失言道歉 瑞典片語直翻英文鬧烏龍

2019-12-15 19:46

被指刺探情報 陸外交官喊冤：是迷路不是硬闖軍事基地

2019-12-15 21:27

「受夠了」！紐時等10多家美媒社論 支持彈劾川普

2019-12-16 11:13

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-16 06:58

促鱘魚全變性 日本發現讓魚子醬變便宜的方法

2019-12-15 21:45

華郵：台灣「茶黨」抵制親中手搖飲 戳破「一中」泡泡

2019-12-16 10:29

巴隆點將 美明年十大飆股出列

2019-12-15 23:42

怕時間太趕！歐盟打算繞過強生 延長英國脫歐過渡期

2019-12-15 18:12

富比世：美中首階段協議 華為成輸家

2019-12-15 17:00

美中第一階段協議的贏家與輸家...

2019-12-15 23:32

懷特島爆發死者增至18 紐西蘭不放棄找回最後2遺體

2019-12-15 15:09

瑞典環保少女通貝裡的漫長回家之路

2019-12-15 18:30

賴海哲強調美中貿易協議完全底定 「三連勝」達成

2019-12-16 07:59

北京釋出善意 暫不對美國加稅

2019-12-15 23:54

美中貿協川普大勝？專家：美付出重大成本換來小協議

2019-12-16 10:52

與華府越鬧越僵 艾爾段：若有必要恐關美軍基地

2019-12-16 08:28

影／3000台幣當堡主！萬人集資 古堡共度耶誕夜

2019-12-15 19:11

影／「你餓了嗎？」駭客入侵居家監視器 播恐怖歌曲小孩壞嚇

2019-12-15 18:32

首開先例！比利時狂歡節反猶太 被世界遺產除名

2019-12-15 18:24

疑探軍情 陸駐美2外交官 遭祕密驅逐

2019-12-16 00:12

新加坡反假新聞…逼小黨改貼文

2019-12-16 00:20

CNN：川普把參院彈劾審判當成一場秀 準備大展身手

2019-12-16 09:43

高盛：關稅撤回幅度 不如預期

2019-12-15 23:33

安倍晉三內閣民調直落 首見連兩月共暴跌10%

2019-12-15 22:14

台積電ADR下挫0.6％ 隨費半下跌

2019-12-16 07:14

USGS：菲律賓南部發生地震 規模6.8

2019-12-15 15:33

脫歐在望 歐盟憂英成「泰晤士河上的新加坡」

2019-12-15 17:17

Google公布美國今年十大熱搜旅遊景點 你都去過了嗎？

2019-12-15 20:55

韓流魅力和就職壓力大 日、韓學生瘋學彼此語言

2019-12-15 22:54

中美暫停相互加徵關稅 王毅籲雙方有效管控分歧

2019-12-16 00:18

菲律賓南部規模6.8強震 1死14傷房屋受損

2019-12-15 20:31

賞櫻會爭議續燒 安倍民調再降

2019-12-16 00:22

蘋果員工新福利 免費基因檢測

2019-12-15 23:21

美對歐關稅 可能加到100%

2019-12-15 23:41

世銀：有3名台灣員工 非成員國僱員能繼續工作

2019-12-16 12:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top