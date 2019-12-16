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美軍校生接連比OK手勢 惹白人至上疑慮

2019-12-16 13:15世界日報 編譯陳韻涵／綜合15日電

西點和海軍官校生紛比出OK手勢象徵白人至上主義？當局調查動機。 圖／取自推特
西點和海軍官校生紛比出OK手勢象徵白人至上主義？當局調查動機。 圖／取自推特
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西點軍校(West Point)與安納波利斯(Annapolis)海軍官校在14日全國電視轉播球賽活動中，出現學生比出OK的手勢，引發外界質疑學生的動機；目前兩所軍官學校已展開調查。

OK手勢目前廣泛用於白人至上主義，9月底被列入白人至上主義和其他極右派極端分子使用的仇恨記號資料庫。

這些手勢出現在ESPN於14日轉播的年度陸海軍美足球賽費城賽事期間，畫面可見西點和海軍官校學生中，有人陸續比出OK手勢。

軍方教職員尚未釐清作怪學生的意圖，西點發言人奧普哈特說：「我們正在調查，我也不知道他們的動機為何。」海軍官校發言人加拉斯中校說：「我們注意到此事並已展開調查。」

海岸防衛隊(Coast Guard)學員去年在全國轉播時比出這個手勢招致撻伐，迫使當局對相關人員發布懲處。

OK手勢廣泛用於青少年之間的惡作劇遊戲「圓圈遊戲」(Circle Game)，玩法是如果第一個人比出OK手勢，而第二個人也被騙跟著做，那麼第二個人就會被打手臂。

川普總統經常比出類似的手勢。民權組織「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)表示：「傳統上，OK手勢及其用途非關白人至上主義，別妄下結論或臆測使用者的動機。」

海軍西點軍校足球

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