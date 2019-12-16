下階段美中貿易談判 美方可抓住中國這些弱點占取優勢

美國大陸問題專家John Lee在華爾街日報撰文指出，中國國營和民營企業的債務問題愈來愈嚴重，將拖累中國經濟耐受度，使得協商能運用的槓桿低於美國。美國總統川普若能善攻這個弱點，在之後各階段的談判可望占有優勢。

John Lee現為美國哈德遜研究所與美國研究中心駐澳洲雪梨資深研究員，他分析指出，中國大陸必須依靠持續的經濟成長，來支持自己在印太地區的絕對優勢力量，而維持足夠的經濟成長靠的給予特定重點企業便宜的借貸資金，這類掠奪式的、不合法規的經濟行為。2008到2009年的金融危機之後十年間，中國大陸企業負債規模之大與成長之快，可能是在承平時期經濟史上的任何十年裡，最嚴重的情況之一。

他強調，如果北京不能大刀闊斧改革這樣的政治經濟操作模式，就無法明顯有效地降低企業財務槓桿。現在中共當局的作法實在自己打敗自己，不該存活的企業依舊接收大量金援與機會。

相較之下，美國經濟的適應力與多樣性遠比中國大陸強。Lee相信，一旦關稅戰未來因為雙方談判不攏再度掀起，中國大陸肯定跟先前一樣，受到的打擊比美國大很多。

Lee在評論文章中提到，歷經這美中貿易戰，跨國企業已逐漸體認中國主權風險，認真評估法規會被政府任意修改，或是公債可能到期時無法兌現的可能性。