「受夠了」！紐時等10多家美媒社論 支持彈劾川普

紐約時報、洛杉磯時報等十幾家美國大報，上周末皆發表社論，支持彈劾美國總統川普。圖為紐時網站社論頁面，標題只有一個詞，直接呼籲「彈劾」。擷自紐約時報網站 分享 facebook

紐約時報、洛杉磯時報等十幾家美國大報，上周末紛紛發表社論，支持彈劾美國總統川普，紐時標題只有一個詞（Impeach），直接呼籲「彈劾」。

這些全國和地方大報眾口一致，認為國會眾院展開的調查，已收集到足夠的證據，證明川普有罪，而參院應該處理對川普的指控。

但保守派報紙，包括2016年打破傳統鄙夷川普的那幾家，到現在仍默不吭聲。

支持彈劾的報紙，多數相當謹慎地說，他們靜觀案件發展，不是貿然選擇支持彈劾的立場。佛羅里達州坦帕灣時報（Tampa Bay Times）社論開頭就說：「我們很不情願地，......」

今日美國報也說：「直到最近，我們都認為，彈劾調查對原已兩極化的國家較不健康，不如乾脆等到明年11月，讓選民決定川普總統的命運。」

洛時社論版主編高德柏格（Nicholas Goldberg）說，該報考慮了幾個月，因為同仁擔心，彈劾會讓分裂的美國火上加油，而即使罪證確鑿，也無法讓川普下台。

洛時社論委員仔細觀察國會作證現場，注意每一細節，也觀察到，替川普辯護的人，無一不是抓住機會就說，「指控者」無非就是要破壞總統威信和總統的政治目標。此外，社論委員也注意到憲法學者的擔憂。總之，高德柏格說，「我們看夠了。」

該報就彈劾的核心指控說，「我們必須臣服於鋪天蓋地無法抵賴的證據──川普為了個人政治利益，扭曲了美國的外交。這種不當行為令人髮指，也腐蝕民主。｣即使如此，洛時還是認為要等到「全程走完」，才決定是否贊同把川普趕下台。

賓州費城詢問報不客氣地說，美國應勒令川普離職，主要倒不是川普威嚇烏克蘭追殺政敵，而是妨礙國會調查。「第二項指控（妨礙國會調查）應該讓大家驚心觸目。」這篇社論說，國會應該表明，他們和行政部門是完全對等的。

其他贊成彈劾的自由派媒體，還有鹽湖城論壇報、火奴魯魯星報、奧蘭多先鋒報、波士頓環球報、紐約每日新聞報、芝加哥太陽時報、舊金山紀事報等。