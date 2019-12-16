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謝安達：川普比尼克森更糟 共和黨力保是毀憲亂紀

2019-12-16 10:20聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國眾院領導彈劾程序的情報委員會主席謝安達15日表示，川普的作為「遠比尼克森糟很多」，問題是共和黨人願意讓川普凌駕於他們的就職誓言之上。

川普面臨兩項彈劾罪名，分別是濫權施壓烏克蘭啟動政治調查以利競選連任，以及藉阻止官員作證妨礙國會調查。被拿來相提並論的尼克森因為水門案爆發遭調查，1974年在被正式彈劾前辭職下台。

謝安達15日上美國廣播公司新聞節目《本周》時表示：「非要說的話，這位總統的作為遠比尼克糟很多，阻撓問責更徹底，對國家安全的破壞以及掩蓋犯罪的影響比水門案還要深。」

眾院可望在18日舉行全院表決。如果如外界所預期的可獲簡單多數支持，川普將成為美國史上第三位被彈劾的總統。強森和柯林頓分別在1868年和1999年被彈劾過，但參院表決未過。

川普預期明年1月將面對參院審判。參院多數黨領袖麥康諾早已表示，川普不會被定罪，且他在策略上與白宮保持密切合作。

川普的堅強盟友、共和黨籍南卡羅萊納州參議員葛蘭姆14日進一步惹怒民主黨人，說自己「沒想做公正的陪審員」，「彈劾案送到參院會很快平息，我會盡一切所能令它很快平息」。

即便是經常批評川普的共和黨籍猶他州參議員羅姆尼和緬因州參議員蘇珊．柯林斯都不會跑票。

共和黨籍肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）周日預言，共和黨主導的參院會擋住彈劾案，無罪開釋川普。被問到他對此案有先入之見，要如何達成美國憲法規定的做一名不偏不倚的審判員時，保羅說：「這是黨派立場分明的事。民主黨人不喜歡川普總統，所以他們決定拿政治問罪。」保羅聲稱，在審判前就打定主意，符合他的憲法職責。

其他共和黨參議員也紛紛表達對彈劾程序的蔑視。許多人堅稱，鎂光燈該聚焦在前副總統拜登及其子杭特身上。杭特在烏克蘭的商業利益促使川普施壓烏克蘭總統挖拜登黑料。

民主黨籍的謝安達指控共和黨為黨派之私毀憲亂紀，把同黨籍總統安坐大位看得比他對國家做了什麼更為重要，會讓所有人陷入風險。

公布川普彈劾罪名的眾院司法委員會主席納德勒被問到參院表決結果已定，彈劾案還有何重要性時指出：「這不是一次性事件。彈劾不是對過往行為的懲罰。這位總統2016年大選時尋求外力介入，2020大選公開尋求外國干預，他對我們的國家安全、廉正選舉、民主體系本身，都形成持續性的威脅。我們不能允許這種事繼續下去。」

美國總統川普的彈劾案18日將舉行眾院全院表決，共和黨打定主意在參院護航。美聯社
美國總統川普的彈劾案18日將舉行眾院全院表決，共和黨打定主意在參院護航。美聯社
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川普共和黨烏克蘭

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