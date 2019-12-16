CNN：川普把參院彈劾審判當成一場秀 準備大展身手

美國國會眾議院司法委員會本周通過彈劾川普總統的兩項罪名，指控川普濫權與妨礙國會調查，對此眾院將於20日前進行全院投票表決。而等待過程中，川普絲毫未展現半點懊悔或退縮，他反而想要利用這個場合，演一場精彩好戲。

彈劾川普的條文若如預期在眾院通過，參議院明年1月將接手審判川普。川普意識到參院審理可能是他擔任總統期間最受關注的時刻，他的名譽和歷史定位吉凶難卜，川普已經把他想如何防守，向盟友共和黨提出強烈意見。

如今，川普希望審判如秀場的願景，似乎與參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell））不同調，麥康諾希望速戰速決，過去一周內他與川普不斷為此協商。

川普最近除了在單日狂發多篇推文外，還私下權衡誰是在參院審理期間能替他辯護的最佳律師。川普甚至花數小時諮詢，看哪個盟友能上電視替他講話。另外，他也希望前副總統的兒子杭特．白登（Hunter Biden）和吹哨者能出面作證，但有共和黨人指出，他們出庭的機會渺茫。

當眾院司法委員會兩黨在本周進行激烈和公開的辯論之際，川普在幕後抨擊自己的高階助理配合彈劾調查，有時對白宮傳遞的消息未能帶領新聞而感到沮喪。

川普的一些顧問說，這如同做一齣電視節目的計謀，就像川普當選總統前所做的，在無疑的低迷時刻帶來不錯的消遣。

川普已經計畫好要在眾院下周投票那天做出回應，他想在密西根州舉辦耶誕集會; 去年耶誕節，川普像耶誕老人一樣從假煙囪內冒出來。相較之下，美國時任總統柯林頓遭眾院彈劾時，在白宮南草坪發表六分鐘談話。

川普13日表示，不論審理時間長短，他都願意配合，相信由共和黨控制的參院，在麥康諾與參院司法委員會主席葛理漢（Lindsey Graham）掌舵下，最終能判他無罪。

川普說：「時間長短我都可以，我會聽麥康諾和葛理漢的，我想他們已有共識，我會配合他們，我無所謂。」