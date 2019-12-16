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今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-16 06:58經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

美中之間就第一階段貿易協議文字達成協議，美國總統川普稱第二階段談判已隨即展開，投資人也算暫時排除市場最大變數。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際或大陸要聞：

●協議是成了，但缺乏細節

北京承諾會擴大採購美國農產品，但細節尚不確定，對智慧財產和人民幣也做了承諾。川普 同意除了取消15日加徵關稅的措施，美國9月對價值約1,200億美元陸貨加徵的關稅，將從15%砍半至7.5%，不過2,500億美元的商品稅率保持25%

北京昨天也宣布，暫不實施原訂12月15日12時01分起，對部分美製輸中產品加徵關稅措施，對原產於美國的汽車及零部件也繼續暫停加徵關稅。

●美稱對陸出口將增近一倍

美國貿易代表賴海哲接受CBS節目專訪表示，美中第一階段貿易協議將使美國未來兩年對中國大陸出口增加近一倍，儘管協議文本尚待翻譯和修訂，但「已完全底定」。

賴海哲表示，到目前為止，美國和中國尚未確定啟動「第二階段」貿易談判的日期，這與川普談到第二階段談判隨即展開的說法不同。賴海哲說，目前雙方專注於執行周五達成的協議，寄望能於明年1月簽署。

●你看美股多淡定

美國股市上周五漲幅收斂，終場道瓊指數僅小漲3點，以28,135點作收。

英脫和貿易相關不確定性終於消散，利多聚集下道瓊指數13日收盤卻只漲3點。投資人反應這麼冷淡，究竟是為什麼？

關鍵在於所謂第一階段貿易協議缺乏細節，也尚未簽署，還稱不上是一份協議。有分析師形容，宣布達成此協議較像是「老媽和老爸停止互砸盤子，但尚未和好」。

●氣候峰會沒達成共識

全球對抗氣候變遷的磋商陷入僵局，因各國對減碳標準的歧見未解，參加馬德里聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）的近200國代表，上周六繼續開會，檢討前一晚徹夜擬出的草案。

未能獲得美國總統川普的支持，加上歐盟一項更遠大的減少化石燃料排放計畫延宕，也讓此次會談陷入困境。關注這些討論已逾20年的科學家梅爾說：「討論陷入停滯並不只是從去年開始，過去幾年都這樣。部分原因當然是因為川普，但歐盟內部尚未完全同心協力也是原因。」

●若華為5G遭禁 陸揚言對德國採取反制

如果德國將華為排除在5G無線設備供應商之外，中國大使威脅會實施反制，並提到德國汽車製造商在中國銷售的數百萬輛汽車。

中國駐德大吳懇周六在德國《商報》的一個活動上表示，如果德國做出的決定導致華為被排除在德國市場之外，那就會產生後果，中國政府不會袖手旁觀。

德國聯合政府中的議員對華為的抵制情緒不斷上升，他們提出了一項會廣泛禁止「不可信」5G供應商的法案，向總理梅克爾的對陸政策發起挑戰。

美國貿易代表賴海哲表示，美中第一階段貿易協議將使美國未來兩年對中國大陸出口增加近...
美國貿易代表賴海哲表示，美中第一階段貿易協議將使美國未來兩年對中國大陸出口增加近一倍。路透
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