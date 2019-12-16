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疑探軍情 陸駐美2外交官 遭祕密驅逐

2019-12-16 00:12聯合報 編譯李京倫／報導

紐約時報報導，美國政府今年秋天祕密驅逐中國大陸駐美大使館兩名外交官。圖為美國總統...
紐約時報報導，美國政府今年秋天祕密驅逐中國大陸駐美大使館兩名外交官。圖為美國總統川普（右）與大陸國家主席習近平。 （美聯社資料照片）
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紐約時報報導，美國政府今年秋天祕密驅逐中國大陸駐美大使館兩名外交官，因為他們被指開車擅闖維吉尼亞州一個祕密軍事基地。這是美國一九八七年驅逐兩名大陸大使館職員以來，首次驅逐涉嫌刺探情報的大陸外交官。美國官員指出，這件事顯示美國政府現在對大陸疑似刺探情報的行為更強硬。

陸外交官 辯不懂英文

知情人士透露，這兩名外交官九月底跟他們的妻子一起開車到維吉尼亞州諾福克市附近，一個有特種部隊駐紮的祕密軍事基地，他們開到基地入口檢查哨，一名警衛發現他們無權進入後，依照標準程序，告訴他們開進門再迴轉離開，不過，這兩人卻繼續往基地內部開去，被基地人員追捕，直到被消防車擋住去路才停下。兩人表示，他們沒聽懂警衛的英文，只是迷路不是硬闖。

美方研判，這兩人中至少一人是以外交官身分掩護的大陸情報人員。美方懷疑他們無意中闖入軍事基地的說法，也不認為外交官的英文程度會聽不懂警衛的話。

若成功 恐引破窗效應

美國一些官員認為，這兩名大陸外交官是在測試基地的戒備嚴密程度，若這兩人能順利進入基地，大陸大使館下次就會派更高階的情報官員來。

美國和大陸都未曾公布此事。大陸駐美大使館官員的兩個友人說，有人告訴他們，被驅逐的兩名外交官當時在開車旅遊，無意中開到軍事基地。

大陸駐美大使館官員曾就美國驅逐這兩人一事，向美國國務院抱怨，並在一場會議上問到，國務院是否在報復大陸指控美國外交官伊迪（Julie Eadeh）介入香港示威。大陸國營媒體八月指控，美國駐港澳總領事館政治部主管伊迪是香港反送中運動的「幕後黑手」，並公布伊迪個人資料。

膽大行為 同僚也驚訝

大陸尚未驅逐美國駐陸外交官和情報人員作為報復。紐時說，這可能意味北京認為這兩個外交官做得太過分。消息人士透露，華府大陸使館人員對兩個同事如此明目張膽相當驚訝。

大使館國務院紐約時報

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