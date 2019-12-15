親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美國情報界最大的痛 CIA前特務搗毀美國在陸間諜網

2019-12-15 22:45聯合報 編譯李京倫／即時報導

紐約時報報導，美國官員說，過去幾個月，持外交護照的大陸官員在美國行動愈來愈大膽，經常未經知會就現身一些美國研究機構和政府單位，今年九月因擅闖軍事基地被驅逐的兩名大陸官員，只是比較引人矚目的案例。

數十年來，美國與中國大陸的反情報官員都在努力查明，對方的使領館人員是不是以外交官身分掩護的情報人員，並追蹤其中一些人。

2016年，大陸成都官員綁架一名美國領事館官員，他們認為這名官員其實是美國中央情報局探員，審問他並逼他認罪。美國官員的同事隔天把他救走，並協助他離開大陸。美方揚言驅逐美國境內的疑似大陸間諜，不過後來沒這樣做。

美國前總統歐巴馬政府的白宮國安會亞太資深主任麥艾文說，在歐巴馬時代，他從未聽說美國驅逐大陸外交官的事，這可能意味先前「中國的情報工作沒有那麼強勢，不過，從十年前開始情況就變了，中國的情報工作更為複雜且積極，不論在人員或電子形式上都如此」。

一名大陸學生趙千里（Zhao Qianli，音譯）被控違法拍攝美國佛州島礁的敏感軍事設施，今年二月認罪後被判處一年徒刑。趙千里去年九月進入西島海軍航空站有明顯標誌的禁區內，還在敏感地帶拍照。趙千里的律師堅稱他只是迷路觀光客，不小心走進基地，但檢方表示，他的手機與相機內都只有基地照片，根本沒有西島知名景點的照片。

上月22日，為大陸蒐集情報的前美國中情局特工李振成，被控與外國政府合謀、向其提供涉及國防的資料，被判19年監禁。李振成1994年至2007年效力於中情局，2010年接觸到大陸情報人員，開始提供情報以換取金錢，共獲利84萬美元。

多名美國情報界人士認為，李振成向大陸透露美國線人名單，協助大陸在2010年至2012年搗毀美國在大陸的間諜網，導致20名中情局線人被殺或監禁。這是美國情報界近年遭遇的最大重創。

為大陸蒐集情報的前美國中情局特工李振成，上月22日被判19年監禁。（美聯社）
為大陸蒐集情報的前美國中情局特工李振成，上月22日被判19年監禁。（美聯社）
分享

中情局

延伸閱讀

被指刺探情報 陸外交官喊冤：是迷路不是硬闖軍...

Google公布美國今年十大熱搜旅遊景點 你...

30多年來首次！陸駐美大使館兩人涉刺探情報 ...

Mercedes-Benz EQC車系將延後...

相關新聞

被指刺探情報 陸外交官喊冤：是迷路不是硬闖軍事基地

2019-12-15 21:27

30多年來首次！陸駐美大使館兩人涉刺探情報 遭美驅逐

2019-12-15 19:06

影／「你餓了嗎？」駭客入侵居家監視器 播恐怖歌曲小孩壞嚇

2019-12-15 18:32

電話門「事實」各說各話！華府黨派分裂 民眾猜忌日深

2019-12-15 18:01

拉川普下台？參眾彈劾角力戰 牽動明年大選

2019-12-15 17:32

接連推文洩憤！川普自比境遇如卡瓦諾 保證自己會連任

2019-12-15 17:32

2019年之最！川普獨步全球 成推特最夯政客

2019-12-15 17:32

彈劾表決 民主黨最大豪賭、有人倒戈加入共和黨

2019-12-15 17:22

「陸海軍年度大賽」川普釋利多 官校生可先打美足再服役

2019-12-15 14:22

美眾院彈劾川普 本周全院表決

2019-12-15 00:11
看更多

熱門文章

穿錯衣服？蒼井空用「它」擋胸器 網友暴怒：給我脫掉

2019-12-15 11:00

兩個月來第5場強震！菲律賓南部地區遭6.8強震侵襲

2019-12-15 15:49

報復德國！香港抗爭扯上利比亞內戰 柏林進程被消失

2019-12-15 09:47

30多年來首次！陸駐美大使館兩人涉刺探情報 遭美驅逐

2019-12-15 19:06

自然鬈髮不能選美？非裔全包選美后冠 辛酸誰人知

2019-12-15 09:00

分析／美中初步貿易協議 一帖治標不治本的止痛藥

2019-12-15 08:25

新聞眼／美中分歧未解 貿易戰好戲在後頭

2019-12-15 00:17

日本漫畫書描述維族女慘遭迫害經歷 引起廣大迴響

2019-12-15 10:02

被指刺探情報 陸外交官喊冤：是迷路不是硬闖軍事基地

2019-12-15 21:27

日新幹線 催動全球高鐵競賽

2019-12-14 23:39

環保少女為失言道歉 瑞典片語直翻英文鬧烏龍

2019-12-15 19:46

怕時間太趕！歐盟打算繞過強生 延長英國脫歐過渡期

2019-12-15 18:12

美中第一階段協議 下月簽署

2019-12-15 00:25

中國對美國部分進口商品 15日起暫不徵收關稅

2019-12-15 13:22

一年來走遍各地示威 環保少女童貝里：我要休息一下

2019-12-15 08:48

耶誕奇蹟？帳戶瞬間多11億台幣！原來是烏龍一場

2019-12-15 13:12

懷特島爆發死者增至18 紐西蘭不放棄找回最後2遺體

2019-12-15 15:09

賓士電動車 延至後年攻美

2019-12-15 00:29

美財長米努勤：第二階段美中貿易磋商 可能分次進行

2019-12-14 23:59

德恢復「師傅制」 保護產業

2019-12-15 00:29

富比世：美中首階段協議 華為成輸家

2019-12-15 17:00

勝選心法：強生、川普大撒幣策略奏效 力拚民粹

2019-12-15 00:09

2020美國經濟 Fed官員叫好

2019-12-15 00:28

北大智庫：美軍今年在印太舉行85次軍演 阻中國崛起

2019-12-15 11:29

美中敲定貿易協議 對全球股市有何影響？

2019-12-14 23:36

愛無止息！哥哥為病逝妹妹點亮耶誕燈 捐款臨終關懷

2019-12-15 12:30

瑞典環保少女通貝裡的漫長回家之路

2019-12-15 18:30

最強政府「小編」！英女王聘數位主管 年薪最高202萬台幣

2019-12-15 10:36

美國情報界最大的痛 CIA前特務搗毀美國在陸間諜網

2019-12-15 22:45

影／偷襲女記者直播路跑摸臀色狼抓到了！被控性毆打罪名

2019-12-15 13:27

影／「你餓了嗎？」駭客入侵居家監視器 播恐怖歌曲小孩壞嚇

2019-12-15 18:32

USGS：菲律賓南部發生地震 規模6.8

2019-12-15 15:33

促鱘魚全變性 日本發現讓魚子醬變便宜的方法

2019-12-15 21:45

瑞典首度挺台參與聯合國氣候談判

2019-12-15 07:44

賊偷了禮物竟在門口留手寫感謝紙條 屋主傻眼

2019-12-15 13:21

脫歐在望 歐盟憂英成「泰晤士河上的新加坡」

2019-12-15 17:17

日生赴美修MBA人數 大減

2019-12-15 00:29

影／3000台幣當堡主！萬人集資 古堡共度耶誕夜

2019-12-15 19:11

首開先例！比利時狂歡節反猶太 被世界遺產除名

2019-12-15 18:24

美眾院彈劾川普 本周全院表決

2019-12-15 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top