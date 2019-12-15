美國情報界最大的痛 CIA前特務搗毀美國在陸間諜網

紐約時報報導，美國官員說，過去幾個月，持外交護照的大陸官員在美國行動愈來愈大膽，經常未經知會就現身一些美國研究機構和政府單位，今年九月因擅闖軍事基地被驅逐的兩名大陸官員，只是比較引人矚目的案例。

數十年來，美國與中國大陸的反情報官員都在努力查明，對方的使領館人員是不是以外交官身分掩護的情報人員，並追蹤其中一些人。

2016年，大陸成都官員綁架一名美國領事館官員，他們認為這名官員其實是美國中央情報局探員，審問他並逼他認罪。美國官員的同事隔天把他救走，並協助他離開大陸。美方揚言驅逐美國境內的疑似大陸間諜，不過後來沒這樣做。

美國前總統歐巴馬政府的白宮國安會亞太資深主任麥艾文說，在歐巴馬時代，他從未聽說美國驅逐大陸外交官的事，這可能意味先前「中國的情報工作沒有那麼強勢，不過，從十年前開始情況就變了，中國的情報工作更為複雜且積極，不論在人員或電子形式上都如此」。

一名大陸學生趙千里（Zhao Qianli，音譯）被控違法拍攝美國佛州島礁的敏感軍事設施，今年二月認罪後被判處一年徒刑。趙千里去年九月進入西島海軍航空站有明顯標誌的禁區內，還在敏感地帶拍照。趙千里的律師堅稱他只是迷路觀光客，不小心走進基地，但檢方表示，他的手機與相機內都只有基地照片，根本沒有西島知名景點的照片。

上月22日，為大陸蒐集情報的前美國中情局特工李振成，被控與外國政府合謀、向其提供涉及國防的資料，被判19年監禁。李振成1994年至2007年效力於中情局，2010年接觸到大陸情報人員，開始提供情報以換取金錢，共獲利84萬美元。