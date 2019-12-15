電話門「事實」各說各話！華府黨派分裂 民眾猜忌日深

現在的華府充滿「事實」、「另類事實」和「爭議事實」，還有「民主黨的事實」及「共和黨的事實」；彈劾川普總統引起的激烈對抗，鮮明的呈現所謂的「事實」在華府造成的尖銳黨派分裂。

爾灣加州大學法律和政治學教授赫森說，美國自由派和保守派向來看法分歧，可是現在對「基本事實」的黨派分裂更加深重；民調顯示，共和黨及民主黨人對各種事務看法愈來愈南轅北轍，因此有人認為現在已進入「後事實時代」。

川普經常信口開河，卻痛批「假新聞」；民主黨指控他捏造事實助長洶湧的兩極化氣息。

對於有關彈劾的「事實」，川普堅持他與烏克蘭總統通電話「完全沒有問題」；民主黨卻指責他濫用職權，要烏克蘭調查可能成為他競選連任對手的白登。

美國大學公共事務教授巴克說，同樣的話在不同的人看來，可能意義完全不同，這通電話的謄本引起的反應就是如此。

眾院司法委員會共和黨資深委員柯林斯說，對川普的彈劾歸根究底在於一些「爭議事實」，這些事實的本質就是各說各話，而這將成為歷來第一項根據黨派看法分歧的「事實」發動的彈劾。

美國人以前從報紙、電視和雜誌尋求事實，可是在媒體黨派立場日益強烈的環境，民眾對這些消息來源猜忌日深，共和黨人更不信任新聞媒體。

赫森說，科技革命導致社群媒體興起，大家從社群媒體吸收和加強自己相信的「事實」，每個人活在不同的事實宇宙，原為事實仲裁者的傳統媒體公信力大失。

共同著作「一國兩現實：美國民主的對立事實」的巴克說，民主共和國根本無法在這種情況下運作。赫森也警告對事實的黨派分歧，可能造成可怕後果，甚至讓人不願接受選舉結果，使他對明年大選後的發展寢食難安。