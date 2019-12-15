2019年之最！川普獨步全球 成推特最夯政客

川普總統推特火力十足，成為他自我宣傳及對抗民主黨的利器。 川普推特 分享 facebook 年底到了，社群媒體推特(Twitter)公布一系列「2019年之最」，從轉推最多次的推文，到最受關注的電視節目歌手、演員和體育明星，乃至最受矚目的新聞；至於這一年來在推特上最夯的政客是誰，要猜錯恐怕很難，答案正是：川普總統。

川普以經常使用推特嘲諷對手或評論名人及每日新聞、頻頻引發爭議而「獨步全球」，推特平台毫不猶豫地將川普列為推特最夯政客第一名。緊隨其後的第二和第三名最受關注政治人物是前總統歐巴馬和印度總理莫迪。

第四名則是民主黨紐約州國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)；大力支持「綠色新政」的她，今年在美國政治舞台上一舉成名。

至於年度最受推特關注、持續吸引用戶目光的世界新聞標籤，前三名分別是法國聖母院大教堂大火#NotreDame、英國脫歐#Brexit、以及紐西蘭基督城大屠殺事件#ChristChurch等等。

2019年推特最夯電視節目第一名被「權力遊戲」(Game of Thrones)拿下，緊接在後的是Netflix熱門劇集「怪奇物語」(Stranger Things)和老牌長壽動畫影集「辛普森家族」(The Simpsons)。

最受推特用戶談論的年度電影首推漫威年度鉅片「復仇者聯盟：終局之戰」(Avengers:Endgame)，其次是玩具總動員4(Toy Story 4)和今年極具爭議性的電影「小丑」(Joker)。

除了社會大眾普遍熟悉和關注的政客、影視節目、演藝界和體育界名人排行榜，推特的「2019年之最」還包括了許多看來無厘頭卻被轉推最多次的推文，以及使用最頻繁的表情符號。

其中，2019年被轉推最多次的推文榜首是1月14日發布的「世界紀錄蛋」圖片，推文寫著：「讓我們一起締造世界紀錄，成為推特轉發最多次的推文。打破Yusaku Maezawa(@ yousuck2020)創下的世界紀錄(530萬！)。」結果這篇推文獲得95萬7600次轉推。

被轉推第二多次的是南韓偶像男團「防彈少年團」(BTS)成員田國(Jung Kook)在旅館房間跳舞的推文；第三名是一段搞笑視頻顯示一群人在走廊上來回奔逃、躲避一隻小鴨子的追趕；文中還警告：「觀片風險自行承擔」。

至於2019年使用最頻繁的表情符號前三名分別是：笑中帶淚的臉、流著淚的臉和雙眼冒出愛心的臉。