親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

怕時間太趕！歐盟打算繞過強生 延長英國脫歐過渡期

羽球年終賽／遭陳雨菲逆轉 戴資穎將讓出球后

接連推文洩憤！川普自比境遇如卡瓦諾 保證自己會連任

2019-12-15 17:32世界日報 編譯陳韻涵／綜合14日電

川普總統14日以一連串憤怒貼文迎接新的一天，自比聯邦最高法院大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)遭控性騷擾，去年提名仍通過的境遇，稱民主黨將助他連任。

川普14日上午8時許推文寫道，「在看過很棒的男人卡瓦諾遭民主黨對待的羞辱方式後，現正目睹激進左派、無所事事的民主黨對待整件彈劾騙局，我明白為什麼那麼多民主黨人投票給共和黨候選人了。」

他接著轉貼「華爾街日報」(WSJ)的一篇投書，並張貼共和黨眾議員和保守派學者的說法。

川普轉推共和黨佛州眾議員沃茨(Michael Waltz)的推文，寫道「獨立選民受夠了民主黨，且對該黨感到挫折。」

他接續總統顧問、電視權威人士邁斯特(Jason Meister)冗長的語錄，警告搖擺選區的眾院民主黨如果選擇彈劾總統可能面臨的危險。

川普2016年贏得的眾院選區中，目前有31個由民主黨掌控；邁斯特表示，「這些民主黨人2020年必須給選民答案。」

川普寫道，「如果端詳事實，這不構成犯罪，沒有證人、證據、受害者，烏克蘭總統澤倫斯基(Vladimir Zelensky)也說沒有被施壓；我不知道連被指的真實受害者都不知道的情況下，到底犯下任何罪；他們(指烏克蘭)接到電話、會面並拿到錢。」

他接著寫：「難以置信，民主黨將彈劾程序當作武器，他們踐踏我們的憲法，並對國家造成無法彌補的傷害；美國人必須發聲，我認為這保證了川普將在2020年連任。」

川普隨後轉推兒子小唐納(Donald Trump Jr.)的推文，將矛頭指向民主黨的保守選區，鼓勵選舉人與民主黨代表聯繫，阻止他們投票支持彈劾。

眾院司法委員會成員13日上午投票，以23票對上17票的差距，通過兩項彈劾條款。

眾院司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler)在投票後說，「今天是莊嚴且悲傷的日子，我們必須面對總統造成的挑戰，他的行為直接威脅選舉、分權及捍衛民主的真諦。」

川普13日告訴記者，民主黨利用彈劾取得政治利益，「這對國家來說很可悲，卻對我有政治利益」。

民主黨川普投票

延伸閱讀

「陸海軍年度大賽」川普釋利多 官校生可先打美...

川普上任後硬對古巴 美古復交5年關係不進反退

一年來走遍各地示威 環保少女童貝里：我要休息...

分析／美中初步貿易協議 一帖治標不治本的止...

相關新聞

電話門「事實」各說各話！華府黨派分裂 民眾猜忌日深

2019-12-15 18:01

拉川普下台？參眾彈劾角力戰 牽動明年大選

2019-12-15 17:32

2019年之最！川普獨步全球 成推特最夯政客

2019-12-15 17:32

彈劾表決 民主黨最大豪賭、有人倒戈加入共和黨

2019-12-15 17:22

「陸海軍年度大賽」川普釋利多 官校生可先打美足再服役

2019-12-15 14:22

美眾院彈劾川普 本周全院表決

2019-12-15 00:11

一頭白髮的基努李維女友 暢談為何拒絕染髮

2019-12-14 15:59

熱門文章

日企不想再「幫別人培養人才」美名校MBA日籍生銳減

2019-12-14 21:46

穿錯衣服？蒼井空用「它」擋胸器 網友暴怒：給我脫掉

2019-12-15 11:00

報復德國！香港抗爭扯上利比亞內戰 柏林進程被消失

2019-12-15 09:47

兩個月來第5場強震！菲律賓南部地區遭6.8強震侵襲

2019-12-15 15:49

自然鬈髮不能選美？非裔全包選美后冠 辛酸誰人知

2019-12-15 09:00

分析／美中初步貿易協議 一帖治標不治本的止痛藥

2019-12-15 08:25

他放屁能臭死所有蚊子？國際媒體都被騙倒 真相曝光了

2019-12-14 19:17

日本漫畫書描述維族女慘遭迫害經歷 引起廣大迴響

2019-12-15 10:02

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top