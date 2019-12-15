接連推文洩憤！川普自比境遇如卡瓦諾 保證自己會連任

川普總統14日以一連串憤怒貼文迎接新的一天，自比聯邦最高法院大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)遭控性騷擾，去年提名仍通過的境遇，稱民主黨將助他連任。

川普14日上午8時許推文寫道，「在看過很棒的男人卡瓦諾遭民主黨對待的羞辱方式後，現正目睹激進左派、無所事事的民主黨對待整件彈劾騙局，我明白為什麼那麼多民主黨人投票給共和黨候選人了。」

他接著轉貼「華爾街日報」(WSJ)的一篇投書，並張貼共和黨眾議員和保守派學者的說法。

川普轉推共和黨佛州眾議員沃茨(Michael Waltz)的推文，寫道「獨立選民受夠了民主黨，且對該黨感到挫折。」

他接續總統顧問、電視權威人士邁斯特(Jason Meister)冗長的語錄，警告搖擺選區的眾院民主黨如果選擇彈劾總統可能面臨的危險。

川普2016年贏得的眾院選區中，目前有31個由民主黨掌控；邁斯特表示，「這些民主黨人2020年必須給選民答案。」

川普寫道，「如果端詳事實，這不構成犯罪，沒有證人、證據、受害者，烏克蘭總統澤倫斯基(Vladimir Zelensky)也說沒有被施壓；我不知道連被指的真實受害者都不知道的情況下，到底犯下任何罪；他們(指烏克蘭)接到電話、會面並拿到錢。」

他接著寫：「難以置信，民主黨將彈劾程序當作武器，他們踐踏我們的憲法，並對國家造成無法彌補的傷害；美國人必須發聲，我認為這保證了川普將在2020年連任。」

川普隨後轉推兒子小唐納(Donald Trump Jr.)的推文，將矛頭指向民主黨的保守選區，鼓勵選舉人與民主黨代表聯繫，阻止他們投票支持彈劾。

眾院司法委員會成員13日上午投票，以23票對上17票的差距，通過兩項彈劾條款。

眾院司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler)在投票後說，「今天是莊嚴且悲傷的日子，我們必須面對總統造成的挑戰，他的行為直接威脅選舉、分權及捍衛民主的真諦。」

川普13日告訴記者，民主黨利用彈劾取得政治利益，「這對國家來說很可悲，卻對我有政治利益」。