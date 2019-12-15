拉川普下台？參眾彈劾角力戰 牽動明年大選

眾院民主黨全力推動彈劾，不過除非爆出重大的新內幕，川普總統不可能下台；儘管如此，彈劾之舉仍然非同小可，正如2016年大選所顯示，彈劾程序只要使選民態度稍有改變，都可能改變明年由誰入主白宮的結果。

如果彈劾協助民主黨策動一、兩個百分點的搖擺選民，川普已經很困難的連任之途會更加艱辛；如果共和黨能讓川普的基本盤相信彈劾只是民主黨又一個賤招，則可能引發川普迫切需要的催票效應。

川普似乎認定後者，不過情況將視實際表決而定。民主黨希望「策反」一、兩名共和黨參議員，以顯示彈劾是兩黨「共識」；但是，參眾兩院都有幾個民主黨人很可能倒戈，共和黨參眾議員則團結一致維護黨中央。

在眾院，民主黨有60多人尚未表態，共和黨卻只有一個已決定退休的黨員態度模稜兩可。

在參院，共和黨最可能倒戈的是羅穆尼、麗莎‧穆考斯基和蘇珊‧柯林斯。不過他們投票贊成罷黜川普的可能性似乎愈來愈小。民主黨則有兩個參議員來自挺川勢力強大的州。但是，最值得注意的還是亞利桑納的代表。民主黨希望爭取到共和黨的瑪莎‧麥克莎利(Martha McSalley)，但民主黨的克思汀‧席納瑪(Kyrsten Sinema)更可能倒戈。

如果連民主黨國會議員都不能全體贊成彈劾，可能授予川普反擊把柄，只是其中充滿變數，因此兩黨大多希望速戰速決，盡可能減輕這對大選的衝擊。

事實上，自川普2015年參選總統以來，華府和美國各地權力中心根深柢固的精英就想盡辦法想阻止或趕走他，彈劾政治大戲只是最新事例。

眾院通過彈劾早成定局，問題是參院會不會有足夠議員無法抵擋推翻2016年的大選結果，把他們公開或私下痛恨的川普趕下台的誘惑？

一些資深共和黨人即擔心川普和白宮嚴重低估參院彈劾審判潛在的危險，而對川普連任的憂懼為此提供強大推動力。

共和黨必須有至少20名參議員倒戈加入47名民主黨議員的行列，才能把川普定罪；根據常理研判，這種情況不可能出現，只是凡事碰到川普，就不能以常理來論斷。