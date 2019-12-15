彈劾表決 民主黨最大豪賭、有人倒戈加入共和黨

眾院司法委員會通過彈劾川普總統，下周將全院表決。圖為國會山莊籠罩在一片迷霧中。 美聯社 分享 facebook 眾院下周將對彈劾川普總統進行表決，而掌握眾院控制權才一年的民主黨也面對最艱難考驗，許多溫和派民主黨議員對此更是避之唯恐不及；而也有堅決反對彈劾川普的民主黨眾議員將宣布轉換政黨。

對於這些去年從共和黨手裡奪下眾院席位，使民主黨重掌眾院的議員，歷史性的彈劾表決可能決定他們明年能否連任和他們的政治前途。

民主黨有31名眾議員來自2016年支持川普，去年隨著反川浪潮進入國會的「翻轉選區」；其中一些明年面對苦戰，很擔心投票贊成彈劾川普會招致選民不滿，因此對如何投票躊躇不決。

彈劾案使三年來定義美國政壇的鮮明黨派分裂更加激烈，也導致民心浮動；紐約州民主黨眾議員羅斯(Max Rose)說，他代表的紐約市史泰登島選區，2016年有54%選民投票給川普，兩年後反過來支持民主黨，反映社會分裂之勢。

民調顯示川普的支持度一直維持在50%以下，而大部分民眾對彈劾已有定見，平均有47.5%贊成彈劾，45.8%反對。正反意見幾乎不相上下，對一些來自「翻轉選區」的民主黨眾議員造成難題。

密西根州的艾莉莎‧史拉金(Elissa Slotkin)說，很多選民要她投反對票，而且反對彈劾的人多於支持者。

有些溫和派決定秉持良心和就職誓言，投票支持彈劾。代表明尼蘇達州的菲利普(Dean Phillips)說，即使他因此連任失敗，幾十年後回顧現在，他仍能心安理得。

選情不樂觀的新澤西州聯邦眾議員范德魯(Jeff Van Drew)和選區內川粉最多的明尼蘇達州的彼得森(Collin Peterson)，都投票反對發動彈劾調查，主張對川普申誡了事；他們是眾院10日投票決定啟動彈劾時，僅有投下反對票的民主黨員。

范德魯13日見了川普，翌日即傳出他將宣布倒戈轉投效共和黨，讓訂下周投票彈劾川普的民主黨感到緊張。

雖然范德魯和他的幕僚長及發言人都未回應，但兩位民主黨高層表示，他們相信范德魯會轉黨。

范德魯2018年拿下共和黨的席次，且高聲反對彈劾，指相關程序分歧且太接近明年總統大選。