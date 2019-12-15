「陸海軍年度大賽」川普釋利多 官校生可先打美足再服役

川普總統14日到年度陸、海軍美式足球比賽現場觀戰，並向球員們釋放大利多，允諾官校球隊畢業生可先打職業聯盟，賺錢滿盆滿缽後，再服兵役，履行讀官校義務；川普的宣布令球員們歡聲雷動，也落實歐巴馬總統時代便制定的政策，允許某些運動員先打職業賽再服役。

「美聯社」報導，陸、海軍美式足球賽今年是第120屆；川普向球員宣布力挺有潛力的運動員，讓他們有機會「先發大財，等球員生涯結束之後，再服兵役，這樣皆大歡喜。」川普宣布後引來滿室歡呼。

川普再轉頭向陸軍隊的教練芒肯(Jeff Monken)開玩笑說，這樣子教練可能沒理由再輸任何一場球了。

來到海軍「海官生」(Midshipmen)隊球員室，川普先恭喜該隊本季表現「太棒了」，也他們全力出擊。

國防部長艾斯博(Mark Esper)11月簽署備忘錄，便已明示官校畢業生得以先打職業賽再服兵役。備忘錄表示，運動員必先取得國防部長同意，另要求他們最後得服完兵役，不然就得賠償讀官校時的費用。

川普即將面臨國會彈劾，今天趕去費城，連續兩年參加眾所樂道的陸、海軍美式足球賽。2016年，川普還以總統當選人的身分蒞臨，也是第十位觀賽的美軍總司令。

陸軍隊在2016年結束對海軍14連敗，此後連贏了三年；但「海官生」隊14日以31比7大勝陸官「黑騎士」隊。陪同川普到場的除艾斯博外，還有參謀首長聯席會議主席米利。

他也替比賽選邊拋錢幣；不過僅觀賽到第三節，就離場返回華府，參加川普飯店舉行的競選募款會。