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美財長米努勤：第二階段美中貿易磋商 可能分次進行

2019-12-14 23:59經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

美國財長米努勤表示，下一階段的美中貿易談判可能會分次進行，但這尚未拍板定案。

華府與北京當局13日宣布，雙方已達成第一階段貿易協議，接下來剩法律程序，米努勤形容這是一項「歷史性」的協議。

米努勤14日向CNBC表示，美中雙方將有一段非常短的時間使文本的翻譯更完善，並於元月初簽署第一階段的協議後，再展開第二階段的磋商，「第二階段可能分為2a、2b、2c，到時候再看，但這將成為總統（川普）的偉大成就」。

美國總統川普13日推文說，美國「將立刻協商第二階段協議，不會等到2020年（美國總統）選舉之後」。

美國財長米努勤。美聯社
美國財長米努勤。美聯社
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