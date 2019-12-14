一頭白髮的基努李維女友 暢談為何拒絕染髮
美國男星基努李維（Keanu Reeves）的女友亞莉珊卓．葛蘭特（Alexandra Grant）比他小九歲，但她的一頭灰白長髮讓她看起來比實際年齡大。她最近在社群媒體上暢談為何拒絕染髮。
英國每日郵報報導，現年46歲的葛蘭特11日在Instagram貼出新聞周刊的標題：「一項針對近5萬名婦女所做的研究顯示，乳癌與永久染髮劑和把頭髮燙直的化學藥劑有關聯。」
葛蘭特寫道：「哇，今天的新聞，數字驚人，特別是有色人種的女性。我20出頭頭髮就白了，一路染成各種顏色，直到我再也無法忍受染髮劑的毒性。」
她說：「我30多歲時讓我的頭髮變成『金髮』。我喜歡且贊成每個女人可以選擇她在什年紀是什麼樣子。」
她總結說：「女人若老了，不符合審美標準，那麼，我們就來談談審美標準。愛所有女人。」
她整篇貼文都把women（女性）拼成womxn，womxn也包含跨性別女性，並強調女性不是男性（men）的延伸。
葛蘭特11月2日與基努李維在洛杉磯藝術博物館舉辦的藝術與電影之夜（LACMA Art + Film Gala）一起走紅毯，成為基努李維自2001年女友珍妮佛賽姆（Jennifer Syme）車禍去世後第一位公開承認的女友。
有報導說，基努李維希望公開兩人的戀情。他曾在推特貼文：「生命中最棒的事就是當你毫不期待，也沒有尋尋覓覓，事情就發生了。但與亞莉珊卓談戀愛完全不是這回事。我約了她12次。」
葛蘭特是一位藝術家兼慈善家，與基努李維相識約十年，2011年基努李維出書"Ode to Happiness"，葛蘭特為書畫插畫。兩人2006年又合作出了另一本書"Shadows”，並在2017年一起創立X Artists Books出版社。
葛蘭特在俄亥俄州出生，畢業於美國貴族學校斯沃斯莫爾學院（Swarthmore College），擅長用語言與作家交流，做為她的雕塑、繪畫、影像紀錄作品的影像來源。
她小時候就培養出對語言的興趣，長大後曾在墨西哥、西班牙和法國長住。作品曾在著名的洛杉磯藝術博物館、紐約李伯曼美術館（The Harris Lieberman Gallery）和巴黎格拉迪瓦美術館（Galerie Gradiva）展出。
葛蘭特2008年創立愛心獎學金（grantLOVE），把出售原創藝術品和周邊商品的所得拿來幫助藝術家和非營利藝術團體。
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