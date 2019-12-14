一頭白髮的基努李維女友 暢談為何拒絕染髮

美國男星基努李維（Keanu Reeves）的女友亞莉珊卓．葛蘭特（Alexandra Grant）比他小九歲，但她的一頭灰白長髮讓她看起來比實際年齡大。她最近在社群媒體上暢談為何拒絕染髮。

英國每日郵報報導，現年46歲的葛蘭特11日在Instagram貼出新聞周刊的標題：「一項針對近5萬名婦女所做的研究顯示，乳癌與永久染髮劑和把頭髮燙直的化學藥劑有關聯。」

葛蘭特寫道：「哇，今天的新聞，數字驚人，特別是有色人種的女性。我20出頭頭髮就白了，一路染成各種顏色，直到我再也無法忍受染髮劑的毒性。」

她說：「我30多歲時讓我的頭髮變成『金髮』。我喜歡且贊成每個女人可以選擇她在什年紀是什麼樣子。」

她總結說：「女人若老了，不符合審美標準，那麼，我們就來談談審美標準。愛所有女人。」

她整篇貼文都把women（女性）拼成womxn，womxn也包含跨性別女性，並強調女性不是男性（men）的延伸。

葛蘭特11月2日與基努李維在洛杉磯藝術博物館舉辦的藝術與電影之夜（LACMA Art + Film Gala）一起走紅毯，成為基努李維自2001年女友珍妮佛賽姆（Jennifer Syme）車禍去世後第一位公開承認的女友。

有報導說，基努李維希望公開兩人的戀情。他曾在推特貼文：「生命中最棒的事就是當你毫不期待，也沒有尋尋覓覓，事情就發生了。但與亞莉珊卓談戀愛完全不是這回事。我約了她12次。」

葛蘭特是一位藝術家兼慈善家，與基努李維相識約十年，2011年基努李維出書"Ode to Happiness"，葛蘭特為書畫插畫。兩人2006年又合作出了另一本書"Shadows”，並在2017年一起創立X Artists Books出版社。

葛蘭特在俄亥俄州出生，畢業於美國貴族學校斯沃斯莫爾學院（Swarthmore College），擅長用語言與作家交流，做為她的雕塑、繪畫、影像紀錄作品的影像來源。

她小時候就培養出對語言的興趣，長大後曾在墨西哥、西班牙和法國長住。作品曾在著名的洛杉磯藝術博物館、紐約李伯曼美術館（The Harris Lieberman Gallery）和巴黎格拉迪瓦美術館（Galerie Gradiva）展出。