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影／遠航要求復飛 林佳龍：復飛非常困難

影／獨自走夜路遇害！紐約哥大女生命案 13歲兇嫌落網

2019-12-14 13:14聯合報 編譯周辰陽／即時報導

美國紐約市11日晚間，一名哥倫比亞大學大一女學生在校園附近遭人持刀刺成重傷，送醫後傷重不治。但令各界感到震驚的是，兩名落網兇嫌分別只有13歲和14歲，全都未成年。

紐約時報》報導，受害者是18歲的泰莎．梅吉思（Tessa Majors），5月開始在哥大巴納德學院（Barnard College）就讀，案發當時正在學校附近、位於上曼哈頓的晨邊公園（Morningside Park）行走，卻遭遇三名惡少搶劫

偵辦本案的刑警表示，被捕的13歲兇嫌坦承，他和另外2名同夥到晨邊公園，原本打算盯上一名男子，但隨後改變主意，將目光鎖定梅吉思。兇嫌供稱，另外2人抓住梅吉思，扼住她的頸子，洗劫口袋財物，其中一人隨後持刀行刺。

據指3名兇嫌逃逸後，梅吉思強忍傷勢，踏上階梯、走出公園，最後倒在哥大校區警衛哨亭外。結束巡邏的警衛一發現她，立刻打電話叫救護車，最後仍回天乏術。

13歲兇嫌被巡警目擊，在命案現場附近的公寓大廳被捕，據指警方建議檢方提出二級重罪謀殺、搶劫和非法持有武器等指控。警方已根據他的供述逮捕另一名14歲同夥，真正持刀刺傷梅吉思的第三人則還未落網。

梅吉思的祖母告訴記者，她是小鎮女孩，才會天真到獨自一人走在紐約街頭。「我們剛剛失去一個非常特別，非常有天賦，非常受人喜愛的年輕女性。」已趕來紐約的梅吉思家族對外聲明表示：「泰絲在世界閃閃發光，我們的心將永遠不同。」

美國哥倫比亞大學巴納德學院新鮮人梅吉思，11日晚間行經學校附近的晨邊公園，卻遇到...
美國哥倫比亞大學巴納德學院新鮮人梅吉思，11日晚間行經學校附近的晨邊公園，卻遇到一群位未成年人搶劫，還被持刀刺成重傷，送醫後傷重不治。畫面翻攝：Inside Edition
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紐約時報搶劫

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