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70年終獲大學學位 94歲老兵激動

2019-12-14 13:46世界日報 記者胡玉立／綜合報導

等了超過70年，94歲老兵終於領到辛辛那提大學學位。圖／世界日報提供
等了超過70年，94歲老兵終於領到辛辛那提大學學位。圖／世界日報提供
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保羅·布洛姆（Paul Blom）1946年二戰海軍服役返家後，開始在辛辛那提大學（University of Cincinnati，UC）接受大學教育。歷經70多年的等待，現年94歲的布洛姆14日終於正式領到他幾十年前曾一心盼望的UC學位。

面對得來不易的大專文憑，退伍老兵布洛姆的感受和其他新畢業生一樣激動。布洛姆13日在畢業典禮綵排時表示：「我愈來愈興奮，倒數計時現在開始。」

布洛姆1940年代就讀羅傑·培根（Roger Bacon）高中，那時的校長告訴所有男學生：「孩子們，國家正準備長期作戰。」布洛姆43年入伍服役三年，回到辛辛那提時，他準備上大學；但事情並沒有如他計畫那般進行。

布洛姆回憶道：「當我到辛辛那提大學時，時間已經遲了；那時已近八月，我沒辦法卡到位子入學。」

於是，布洛姆白天為家裡的卡車事業幫忙，晚上去辛辛那提大學夜校持續唸了九年書。後來，人生之路遇上瓶頸，面對上學、擔任義工和工作的時間分配問題，布洛姆必須作出抉擇；他決定放棄上學。其實，布洛姆只差兩門課就可以拿到學位。布洛姆說，「有點陰錯陽差的感覺，我就是沒有再回來完成那兩門課。」

儘管沒有辛辛那提大學（UC）校友的正式頭銜，但布洛姆這一生都是UC熊狸（BearCats）足球隊死忠球迷。他的家人將一切看在眼底，決定聯繫UC，探詢是否可能讓布洛姆獲得榮譽學位。UC校方經過一番背景挖掘，決定為布洛姆做得更多：正式頒給他辛辛那提大學布魯艾許學院（UC Blue Ash College）副學士學位。

UC退伍軍人計畫服務經理哈里森（Terence Harrison）表示，「我們收集了他的紀錄，發現他已拿到足夠學分，可以獲得UC學位。」

校方特別安排在正式畢業典禮前一日進行彩排。布洛姆說：「很高興我們今天先來排練，這可以讓我在人群湧現之前放寬心。」

畢業典禮時，布洛姆將坐在孫子旁邊；他的孫子目前是國民警衛隊（National Guard）成員，明年也將從UC畢業。

畢業典禮退伍軍人大學教育

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