哈佛提前錄取率 6年首升但亞裔減

哈佛提前錄取率六年首上升，從去年13.4%漲到今年13.9%。圖／世界日報提供 分享 facebook

哈佛大學提前錄取率（early action acceptance rate）六年來首度上升，從去年13.4%漲到今年13.9%。哈佛12日晚公布，從6424名提前錄取申請者中邀請895名學生就讀該校。

根據哈佛學生校報數據，此次大學部（Harvard College）提前申請學生人數比去年6958人減少537，約下降7.7%；自從哈佛2011年恢復提前錄取招生以來，除了今年，僅2013年出現過申請人數減少。雖提前錄取率增加，但由於總申請者減少，實際提前錄取人數比去年少40名學生。

對於申請人數減少，哈佛招生和財政援助負責人菲茨西蒙斯（William R. Fitzsimmons）說，原因主要是人口變化和世界經濟不確定性。

他說，目前高中畢業生人數停滯或下降；加州山火、自然災害和校園槍擊都有所影響。今年加州申請者大幅減少16.6%，約116人。

另外，今年提前錄取的2024屆學生中的亞裔比率從去年26.1%降低到24%。今年10月，「學生公平入學」組織（Students for Fair Admissions）狀告哈佛歧視亞裔學生案，波士頓聯邦法官裁決哈佛勝訴，稱哈佛的招生程序「並不完美」，可是沒有證據顯示其中有任何種族意味，或有任何招生決定對亞裔造成負面影響。

非裔、拉丁裔，美國本土原住民和夏威夷原住民錄取比率都略微增加，分別從12%上升到12.7%、10.1%到11%，以及1%到1.3%。

此次提前錄取的國際留學生從去年11.2%減少到9.6%。不過，菲茨西蒙斯說，對於美國當前政治環境，包括哈佛在內很多學校都擔憂今年國際學生申請將大幅下降，不過實際並非如此，讓人鼓舞。他說，國際學生申請下降幅度少於總體申請。

錄取者中女性比率占51.7%，略高於去年的51.3%。今年提前錄取的女性學生大量對物理科學和計算機科學興趣。今年表示打算攻讀物理科學的女性生占57.4%，高於去年52.9%和潛能33%；對計算機科學感興趣者中49.1%是女性，去年和前年分別為42.9%和29%。

本屆提前錄取生中10.1%是家裡第一代讀大學，去年為9.6%。

被提前錄取者需要5月1日前決定是否選擇哈佛就讀，常規申請截止日期是明年1月1日。