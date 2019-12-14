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強生大勝對川普連任是好兆頭？民主黨警惕：不能太左

2019-12-14 11:30聯合報 編譯田思怡／即時報導

英國首相強生帶領的保守黨在國會選舉贏得壓倒性勝利，立刻在美國政界引起熱烈討論：這是不是川普明年能連任的好兆頭？民主黨也心生警惕，提出激進社會改革政見的英國工黨大敗，是否意味民主黨不能太左傾？

紐約時報報導，英國的動向確實曾為美國的先兆。2016年，英國憤怒的選民在6月公投決定脫離歐盟，就被視為是5個月後川普擊敗希拉惹．柯林頓贏得白宫寶座的預兆。

川普本人13日也暗示歷史可能重演。川普說：「我認為（強生大勝）也許是我們國家的預兆。」

不過，紐約時報指出，英國選舉與美國明年的選舉仍有重大差異。決定2016年選舉的民粹浪潮在英美兩國都未消退，但動能已不同。強生訴諸民粹的憤怒情緒，但也抓住全英國人民對脫歐已疲憊不堪，急於打破僵局的心態，喊出「完成脫歐」口號。

紐時指出，川普與強生之間有一點大不相同：英國人民普遍喜愛強生，但美國大多數選民不喜歡川普。

而對於正在進行進步派和溫和派路線之爭的民主黨來說，英國工黨大敗是一記警鐘。屬於溫和派的總統初選參選人、前副總統拜登立刻抓住機會打擊進步派對手桑德斯和華倫。

川普經常被拿來與強生相提並論，而左派參議員桑德斯和華倫也經常被拿來與工黨領袖柯賓相提並論。柯賓在這次選舉提出「國有化」等激進社會主義政策，與大西洋對岸的桑德斯和華倫提出的全民健保等激進社會改革政策遙相呼應。

拜登12日在舊金山募款時表示：「工黨太左傾，看看它的下場。工黨提出的構想超出理性的範疇。人們會說，外型上和情緒上都是總統（川普）分身的強生竟然能贏。」

英國首相強生帶領的保守黨在國會選舉大勝，對美國總統川普明年連任是好兆頭？圖為強生...
英國首相強生帶領的保守黨在國會選舉大勝，對美國總統川普明年連任是好兆頭？圖為強生（右）和川普12月4日在倫敦出席北約高峰會。法新社
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英國川普強生

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