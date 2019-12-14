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幾乎篤定會被彈劾，為何川普還不會下台？一次看懂美國彈劾制度

2019-12-14 08:44商業周刊 張經義／商周.com專欄作家

美國總統川普，正在經歷「被彈劾」的程序。（路透）
美國總統川普，正在經歷「被彈劾」的程序。（路透）
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摘要

1.美國總統川普，正在經歷「被彈劾」程序，而根據眾議院的民主、共和黨議員比例，他幾乎篤定將成為美國史上第三位被彈劾的總統。

2.不過，被彈劾，並不代表川普就一定會下台，這關係到彈劾制度的最後一關：參院定罪。

12月10號，美國國會眾院司法委員會公布了9頁針對美國總統的彈劾條款，這幾張紙雖薄，卻充滿歷史重量。

我們都正在見證歷史。世界上最強大國家的領導人正經歷彈劾。

上一次美國總統遭彈劾條款的指控可是20年前，而縱觀美國243年的歷史，也就只有四位總統遭遇過彈劾條款的指控——兩人遭正式彈劾，一人請辭下台，那川普的命運會是如何呢？

在看這齣歷史大劇之前，這一期白宮義見，我想一步一步仔仔細細地詳解：究竟什麼是彈劾？川普彈劾案又是怎麼回事？

話說，川普上台時，美國國會的參院和眾院都在共和黨手上，他可以說是「完全執政」，但在2018年底民主黨確定重新掌控國會眾院多數後，川普的年關開始難過。

於是，去年聖誕節，上演了美國有史以來最長的政府關門戲碼，美國政府一關超過一個月，不過，川普政府在2018年就關了三次門，讓這劇碼不再新鮮，但，今年聖誕節，可是歷史性戲碼，是幾十年甚至是上百年才會上演一次，十分罕見。

回到兩百多年前，當時的世界各國多還是君主領政，只有美國一國有總統的時候，美國國父們就想過一個問題：萬一總統犯罪了，該怎麼辦？

因為沒有前例，所以他們借用了當時英國「彈劾」的概念，也就是審判、定罪、懲罰的概念，不過，當時英國彈劾的對象可以是貴族，可以是百姓，但就不能是元首，也就是國王，所以美國的國父們加進了「美國元素」，讓總統也能遭到彈劾。

我們知道美國三權分立——行政、立法、司法，但美國國父們沒把彈劾的權力交給司法部門，而是給了立法部門，原因是：一旦遇上道德等問題，法律難以解決，因為政治人物犯了罪顯然就不適任，但，不適任的政治人物卻不一定犯了罪。

因此，他們把彈劾的權力給到了美國國會而不是最高法院，目的是：有更多的彈性和空間

說到彈性和空間，他們在美國憲法第二條第四款中，特別寫下三個可以彈劾總統的罪行，一是叛國，二是賄賂，三則是「其他重罪和輕罪」（other high Crimes and Misdemeanors）。

前兩個罪行簡單明瞭，但第三個卻有點模糊，這其實是刻意為之，目的也是為了留下彈性和空間，而事實證明，這有其作用，因為後來美國史上四位遭到彈劾調查的總統，最後都是被指控犯下「其他重罪和輕罪」，這四位總統分別是：安德魯·約翰遜、尼克森、柯林頓，與川普。

那一旦有總統犯下這三大罪行之一，是不是就該捲鋪蓋走人了呢？沒那麼簡單。

彈劾有四大程序要走：一是彈劾調查，二是彈劾條款，三是眾院彈劾，四是參院定罪。前三大程序，都給美國國會眾院包了，只有最後一項是參院負責，但卻異常重要。

師出有名，所有針對總統的彈劾都要從「彈劾調查」開始。

我還記得，9月24號時，我和一眾白宮記者在紐約採訪聯合國大會時，大家的目光焦點不在紐約的川普身上，而是全聚焦回華盛頓，因為眾院議長佩洛西做了正式啟動彈劾調查的宣布，她下令要眾院六大委員會全面展開調查。

所謂彈劾調查，就是讓美國國會眾院下的各委員會展開調查，收集有沒有總統犯下有關罪行的證據，所以過去兩個月的時間，我們看到一場又一場的聽證會，目的就是看有沒有足夠的證據，於是，像眾院情報委員會的民主黨人就在12月3號發布了一份高達300頁的報告，指證歷歷地指控川普確實行為不當。

一旦「證據」夠了，第二大程序就來了，「眾院司法委員會」將決定是否提議彈劾總統，確定了，就要提出「彈劾條款」。

像12月5號，川普因為出席北約峰會又一次不在華盛頓，此時，佩洛西又再次露面發表了正式講話，要求司法委員會起草彈劾條款。

所謂彈劾條款，就是眾院要表決彈劾總統的必要內容，在12月10號，司法委員會是宣布了彈劾總統川普的條款，一共有兩項，分別為「濫用職權」及「妨礙國會」。

其實，過去的彈劾條款都不算多，彈劾尼克森時就五項，彈劾柯林頓時就四項，原因是，每一項彈劾條款都要經過表決的考驗，想要過關，條款就要難以被對手反擊，所以要重質不重量。

而彈劾條款也是我們目前所處的彈劾階段。

接下來，我們將看到第三大程序——眾院全院的辯論與表決，這可能需要幾天的唇槍舌戰，接著只要過半數眾議員投票通過彈劾條款，總統就正式impeached，翻譯過來，就是「被彈劾」了。

回顧歷史，為了避免被彈劾，美國前總統尼克森在進入這個程序前，就主動請辭下台了，所以和一般誤解的不同，他並非被彈劾下台的。

而過去的歷史是，各黨的彈劾投票是壁壘分明，只要反對黨佔眾院多數，總統幾乎必遭彈劾，柯林頓總統如此，150多年前的安德魯·約翰遜總統也是如此，因此，這次在眾院民主黨人有233個席位，共和黨人只有197席的優勢下，預計川普將慘遭彈劾。

慘遭彈劾後川普就要走人了嗎？沒這麼快，還是第四大程序：參院定罪。

所謂眾院彈劾，其實可以被理解像是「檢察官」辦案，證據充足後，就起訴對方，至於要不要定罪，也就是罷免總統，這權力在「陪審團」，也就是美國國會參院手上。

在參院各方辯論後，會就彈劾條款進行表決，不過，這回不是眾院的「簡單多數」，而是「多數決」——要100名參議員中的2/3，也就是67名議員同意，才能罷免總統，這其實相當困難，所以過去無論是約翰遜或柯林頓，雖然都「被彈劾」了，但最終因為參院票數不足都沒「被罷免」。

而現在，在美國國會參院裡，民主黨只有47名議員，距離罷免川普所需的67名議員，還差的相當遠，要說服高達20名共和黨議員倒戈，基本上是不可能的任務，因此目前多數分析都認為：川普是會被彈劾，但不會被彈劾下台。

為什麼川普會被彈劾呢？

因為川普7月時在與烏克蘭總統澤連斯基通電話時拿軍事援助為籌碼，要求對方收集他潛在對手，也就是美國前副總統、民主黨總統參選人領頭羊白登和他兒子亨特的「黑材料」，因為他的兒子曾受聘於烏克蘭的天然氣公司。

這一事件，引發美國政壇公說公有理、婆說婆有理：民主黨方面指控川普濫用職權、尋求外國勢力干預總統大選，但川普認為這是政治迫害，共和黨人也多認為這是民主黨人不滿2016的選舉結果，想靠著目前在眾院多數挾怨報復。

總而言之，這也反應出美國社會分裂的現狀，讓這場彈劾劇碼始終無法獲得普遍支持。

多份民調都指出，支持彈劾和反對彈劾的美國民眾一直是一半一半，而且彈劾劇碼還激起了川普支持者的同仇敵愾，根據蓋洛普，川普在共和黨支持者中的民調支持率，還從10月的8成多，衝高到9成。

這場彈劾劇碼始終無法超越黨派，還反而加深了美國社會的分歧，這恐怕，是美國國父們設計彈劾時，萬萬沒料到的吧。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

川普民主黨共和黨柯林頓罷免彈劾案

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