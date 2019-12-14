美稱下階段經貿談判將開始 陸：先看第一階段落實情況

大陸晚間召開記者會，宣布中美已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。美國總統川普在稍早發布一條推特文，指出在第一階段協議中，「中國同意進行許多結構性改革」，以及大幅購買美方的農產品，下一階段的談判會立即開始，而非等到明年美國大選後；對此中共中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷表示，第二階段的磋商，將取決於第一階段協定的落實情況。

川普在推特上指出，25%的美方關稅將會保留，其餘的將會是7.5%的稅率，12月15日原本要加徵的關稅的確不會再實施。此前，有美方人士指出，這次協議中會有嚴格的監督執行機制，若陸方不能完成自身的承諾，美方還會將取消或者是減少的關稅恢復到原來的水準，對於相關評論，被問及陸方如何看待？

廖岷指出，今天是中美兩國在同一時間舉行新聞發佈會。雙方對於協定中的一些共識，都會分別作一些發佈。關於下階段磋商，第二階段的磋商，將取決於第一階段協定的落實情況。