美貿易代表 美中首階段協議開始重新平衡美中貿易關係

美國貿易代表署（USTR）13日發布聲明宣布，美國與中國大陸達成歷史性且可執行的第一階段協議，這項協議要求中方結構性改革。

美國商會也隨即發布新聞稿，表示樂見美中達成第一階段協議，敦促雙方繼續努力，爭取在6個月內達成全面協議。

美國總統川普稍早已推文宣布此消息，指美方已同意與中國大陸達成一項非常大的第一階段協議，因此取消原定15日加徵的關稅，並立即就第二階段協議進行談判。

USTR聲明指出，這項協議要求結構性改革，以及中方在經貿方面的其它改變，領域包括智慧財產權、技術轉移、金融服務、匯率等；第一階段協議也包括中方承諾將在未來幾年大量購買美國商品與服務。

USTR表示，重要的是，這項協議建立強大的爭端解決制度，可確保迅速、有效執行，而美方已同意針對「301條款」的關稅行動做出顯著修改。

貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）透過聲明表示，川普一直專注於達成第一階段協議，該協議達到具意義，且可完全執行的結構性改革，也開始重新平衡美中貿易關係。