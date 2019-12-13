經濟快評／美中協議雙方各讓一步，和局收場

美中「第一階段」貿易協議終於塵埃落定，使貿易戰不致進一步升高。表面上看美國讓步較多，實際上雙方都只是各讓一步，自是「和局」收場。

依據媒體已經報導的內容，中國實際上做出的讓步，只有增購農產品一項；至於擴大開放市場及加強保護智慧財產權等要項，中國只是做出「承諾」，何時及如何兌現並不確定。

這次談判最受關注的重點，就是美國不會在12月15日再對另外1,100億美元中國產品加徵15%懲罰性關稅。這表面上看是川普做出讓步，但實際上新關稅措施只是「威脅」，本來就不存在，因此現在暫停實施並不算是退讓。

川普真正的讓步，是應中國的要求，將已經實施的懲罰性關稅稅率予以降低。不過美國也有樣學樣，只做出「承諾」，至於細節將留到日後再談。「魔鬼存在細節中」，川普並未放掉這一項籌碼。

川普真正關心的只有「大選」，他的軟肋則是「時間」。因此他不能不讓，以免貿易戰升高，為美國經濟帶來更大風險；但也不能多讓，以免被國內選民遺棄。

至於中方，農產品本來就需要增加進口，尤其是「非洲豬瘟」已導致國內通膨升高，因此這方面的讓步其實是「惠而不費」；既給川普個面子，自己也不失裡子，大家都有台階下，金融市場也樂得演出慶祝行情。