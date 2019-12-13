川普今見阿布鐸 美官員：巴拉圭承認台灣 這非常重要

美國總統川普13日會晤巴拉圭總統阿布鐸，美國政府高級官員12日表示，巴拉圭是南美唯一承認台灣的國家，期待與台灣夥伴合作幫助巴拉圭。

川普13日在白宮會晤阿布鐸，美國政府高級官員12日針對阿布鐸訪美傳統背景說明電話記者會，官員主動指出，在地緣政治上，巴拉圭是南美唯一承認台灣的國家，這非常重要。