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川普今見阿布鐸 美官員：巴拉圭承認台灣 這非常重要

2019-12-13 23:38聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國總統川普13日會晤巴拉圭總統阿布鐸，美國政府高級官員12日表示，巴拉圭是南美唯一承認台灣的國家，期待與台灣夥伴合作幫助巴拉圭。

川普13日在白宮會晤阿布鐸，美國政府高級官員12日針對阿布鐸訪美傳統背景說明電話記者會，官員主動指出，在地緣政治上，巴拉圭是南美唯一承認台灣的國家，這非常重要。

官員指出，美方期待與台灣夥伴進一步合作，以協助巴拉圭成為區域的成功故事，約會更多貿易投資，以因應其他地緣政治壓力。

美國總統川普。本報資料照片
美國總統川普。本報資料照片
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