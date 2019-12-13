邊界牆由家族企業承建遭質疑 國防部將審查

家庭公司簽約4億元建邊界牆被質疑，國防部督察長將審議 取自推特 分享 facebook 國防部本月2日與北達科他州一個家族企業簽下4億元的建造邊界牆合約，但在眾院國土安全委員會表示擔憂，認為公司可能達不到邊界牆的建設要求和費用可能超支後，國防部督察長12日表示將進行檢視。

為了獲得邊界牆合約，北達科他州的費舍沙礫公司(Fisher Sand and Gravel Co.)多次在福斯新聞網呼籲，並得到川普總統數次背書；該公司這次得標，是公司史上第二大建設合約。

眾院國土安全委員會主席湯普森上周提出質疑，要求對沙礫公司進行審計；但費舍公司表示，國防部知道他們的報價最低，但品質最好，公司期待與陸軍工兵署合作，檢視不會查出任何問題。

湯普森表示，費舍公司從沒拿過建設合約，提供的邊界牆模型較晚，預算也可能超支，但川普多次為該公司背書，可能影響了陸軍工兵署的決定。

建邊界牆是川普的優先政策之一，他競選時強調一定要在美墨邊界建起「巨大而漂亮的牆」，並由墨西哥出錢，2020年底將建成450至500哩。但截至11月1日只建成78哩，墨西哥也沒出一分錢。

川普在國會拒絕他要求的建牆金額後，決定挪用軍費，但聯邦法官本周封殺挪用部分軍費建牆，其中包括費舍公司簽約的資金。

費舍公司簽的約是在亞利桑納州築建31哩長的邊界牆；該公司多次在川普喜愛的福斯新聞呼籲，表示希望拿下合約，儘管公司沒有建牆經驗，以前的投標也曾被拒絕。

費舍公司說，他們的報價是每哩1300萬元，而與他們最接近的報價是每哩2000萬元。陸軍工程兵團認為，公司的報價最合適，工程技術標準也可接受。

建邊界牆由陸軍工程兵團負責，兩名政府官員表示，川普認為費舍公司的建設速度快和費用低，因此大力向陸軍工程兵團和國土安全部推介。