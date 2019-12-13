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選戰急了？華倫衝民調猛轟黨內對手

2019-12-13 15:48世界日報 記者胡玉立╱綜合報導

華倫對競選對手左右開攻，試圖突破支持率停滯現狀。 美聯社
華倫對競選對手左右開攻，試圖突破支持率停滯現狀。 美聯社
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在避免衝突數月之後，麻州參議員華倫(Elizabeth Warren)開始加大對其他民主黨總統參選人的批判力道；她12日在新罕布夏州演講時，未指名地譴責前副總統白登和印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)，同時點名批判前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)。

華倫在新罕布夏州政治學院發表的演講，直稱那些以為可以不直接挑戰金權就能進行有意義改革的競選對手「很幼稚」；她也批評民主黨人有些政治思想向共和黨的異想天開屈服。

她依據預先擬就的講稿指出 ，「我與民主黨某些候選人不同，我沒有拿自己的政見當賭注，天真以為只要民主黨採納共和黨對進步政策的批評或含糊呼籲團結，就能壓倒富豪權貴。」

華倫並談到自己的經濟論點表示，「關鍵問題不是大政府還是小政府，而是政府為誰工作。」她提議通過政府監管，以良好政治和政策來提振市場，透過民主黨、獨立派和共和黨的基層運動，創造出更多成長、更多機會和更自由的經濟。

白登過去曾表示他相信若他當選總統，國會共和黨人將與他的政府合作。華倫在顯然針對白登的演講內容中指出：「與某些民主黨提名候選人不同，我不指望共和黨政客頓悟、突然支持民主黨總統向富人或大企業增稅的立場。」

華倫與布塔朱吉被認為是2月愛荷華州關鍵預選戰役的領先者。最近幾天，華倫刻意與布塔朱吉區隔開來，特別是在財務透明度問題方面；華倫在演講中未指名表示，布塔朱吉將那些替他募集到25萬元政治獻金者定位在「國家投資者圈」，可享有定期電話和特殊權限；她說：「當候選人向一群富裕投資者吹噓看法時，我們的民主正陷入嚴重困境。」

不過，白登和布塔朱吉競爭陣營面對華倫出招，隨即予以反擊。其中，布塔朱吉最高新聞聯絡顧問史密斯(Lis Smith)發表聲明，反駁華倫對布塔朱吉的描述，強調布塔朱吉競選陣營98％的捐款是200元以下的小額捐款。

針對彭博最近宣布參選、並立即撒下數百萬元廣告經費，華倫則說，「彭博試圖買下民主黨候選人提名，我不是彭博的粉絲，這已不是秘密。」

華倫加大批判對手力道，顯示在她的民調支持率停滯不前、需要重新獲得能量的情勢下，不再僅依靠一貫的正面訊息來吸引支持者。

民主黨共和黨捐款

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