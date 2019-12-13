「政治理念不同，但價值觀一樣」米雪兒珍惜與小布希友誼

米雪兒為與小布希的友誼辯護 宋凌蘭 分享 facebook 曾是美國第一夫人的米雪兒‧歐巴馬與第43任總統小布希，分別代表民主黨及共和黨。這兩個位於政治光譜兩端的人物，這些年來卻發展出意想不到的珍貴友誼。

米雪兒接受布希的女兒珍娜主持的國家廣播公司「今天」節目訪問，談到這段難能可貴的交情，表示他們雖然政治觀點對立，卻仍有許多共同點。

她說：「我們的價值觀相同。我們對政策有爭論，可是對人性看法一致，對愛心和同情看法相同。我認為所有人都是如此。」

米雪兒的說法與名嘴艾倫狄珍妮絲前後呼應。艾倫10月間與小布希一起看球賽，結果遭到自由派撻伐，而她宣稱：「我跟喬治‧布希是朋友，事實上我有許多理念跟我不同的朋友。我要求用善心看待彼此時，並不只是指想法跟你相同的人，而是對每一個人。」

米雪兒同意艾倫的態度，表示許多人經常「因我們對不同事物的恐懼而迷失」，而不是表現善意，並對彼此的相同惺惺相惜。

她向珍娜說：「我有機會在一些葬禮和悲歡場合與令尊坐在一起，談論孩子和父母。」

由於是先後任總統，歐巴馬夫婦和小布希經常在正式場合並肩而坐，包括在去年12月的老布希總統喪禮，以及去年9月的參議員馬坎喪禮。

米雪兒去年在「今天」節目中說：「在已卸任總統聚集的場合，他是我每一個重大事件的共犯。因此我們經常在一起，而我愛死他了。他是個很好的人，非常有趣。」

小布希的風趣幽默使他們成為好友。小布希2017年說：「她喜歡我的幽默感，而任何人喜歡我的幽默感，我立刻喜歡。」