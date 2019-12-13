德州女嬰靠機器存活10個月 法院將裁決是否拔管

今年2月早產的女嬰汀絲麗．路易斯一直靠生命維持機存活，北德州法院12日開始審議是否對女嬰拔管。美聯社 分享 facebook

一名女嬰自今年2月出生後，一直依靠生命維持機存活，迄今已10個月，北德州法院12日開始審理，以決定是對女嬰拔管以終止生命，還是繼續使用生命維持機。

女嬰汀絲麗·路易斯(Tinslee Lewis)2月早產，因先天性心臟病而引發慢性肺病和嚴重高血壓，一直住在福和市的庫克兒童醫院。

醫院上月向路易斯的家人表示，女嬰已沒有希望，要靠生命維持機才能存活，院方希望援引德州「10天法則」法律，即要求女嬰的親屬在10天內找到新的治療醫院，否則該院醫生將停止使用生命維持機。但路易斯的家人要求法院裁定醫院不得拔管，而是繼續使用生命維持機直至12月10日。但在10日前，家屬要求法院頒發禁制令，同時要求換法官。

路易斯的母親12日在法院作證說，她感覺到女兒仍有意識，她喜歡有亮光的玩具，最喜歡看電影「巨魔」(Trolls)，而且醫院的護士也愛她。

州道德委員會也在法院表達了立場，說委員會的20多個成員分別聽取了醫生和女嬰家人的意見後，都贊成醫院的拔管決定。

法官Alex Kim先前裁定，女嬰可臨時使用生命維持機，但這名法官受到院方挑戰公正性後，被要求辭去此案，改由上訴庭的一名法官Sandee Bryan Marion接手，來決定女嬰是否可繼續依靠生命維持機。

德州兒童維權組織「保護德州脆弱嬰幼兒」表示，波士頓和內布拉斯加州的兩家醫院正在分析路易斯的病情，以決定是否接納她入院治療，但他們的分析需要更多時間。

路易斯自7月以來一直靠呼吸機維持呼吸，醫生表示，小路易斯很痛苦，她的症狀不會好轉，在加護病房離不開呼吸機和心臟起搏器，此外還要使用大量鎮靜劑。

庫克兒童醫院表示，院方聯繫了20多家醫療單位，但沒有一家願意接收治療路易斯，認為繼續治療是無效。