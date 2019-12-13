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「遠航沒有要關」張綱維指：十億資金將到位

三分鐘掌握美中第一階段貿易協議最新進展和市場看法

2019-12-13 12:01經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

美國白宮傳出總統川普已經同意與中國大陸的第一階段貿易協議，目前只差協議法律文本正式定案。相關官員與專家對此一重大進展的評論分析，以及美中初步協議後續觀察要點，整理如下：

● 川普已核准原則條件，協議文本尚未最後定案

紐約股市12日開盤5分鐘後，川普推文寫道，「非常接近」與中國達成「重大協議」，稍後多家媒體陸續報導川普批准協議要件，就等文本最後確認，白宮就會正式宣布雙方正式達成第一階段貿易協議。先是美股大漲，亞股目前也跟進慶祝。白宮目前對媒體相關報導未置評論。

● 中國大陸明文承諾農產品採購換取美國中止及調降關稅

路透報導中國大陸同意在協議中明文承諾明年將採購500億美元的美國農產品；華爾街日報說，總統顧問白邦瑞向川普報告中國承諾前述金額的農產品採購，外加美國能源與其他產品，換取美國降低目前加徵的關稅。

目前美國媒體均明確指出原本即將在15日生效的新一波關稅會停止開徵（針對價值1,600億美元中國輸美商品，課15%關稅），是否有後延時間表尚不明朗。而已經對加徵的25%、15%關稅，根據彭博資訊報導，有可能最低調降一半。

● 雙方確認重要條件之後，今天（13日）可能先簽署協議綱要

華爾街日報說，美國貿易代表賴海哲和中國大陸駐美大使崔天凱在雙方確認後，今天至少會先代表美中政府簽署協議綱要。

● 市場歡迎等候多時的這個「確定性」，樂觀明年經濟展望

彭博首席經濟學者歐樂鷹（Tom Orlik）領銜的分析指出，如果美國把關稅水準調降回到今年5月的水準，同時消除其他不確定性的話，可望最高能夠提升明年全球GDP成長0.6%，其中對中國大陸的經濟成長提振效果上看1.1%，對美國0.7%。

駐墨爾本Pepperstone集團研究主管Chris Weston說，全球金融市場因為這個進展，到今年底之前，投資人面前預料都會是康莊大道。

美國總統川普今年10月在白宮接見美中貿易談判代表：中國大陸國務院副總理劉鶴（左）...
美國總統川普今年10月在白宮接見美中貿易談判代表：中國大陸國務院副總理劉鶴（左）、美國貿易代表賴海哲（右）。 美聯社
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彭博經濟學者預測各種貿易戰情境對明年GDP影響。（彭博資訊）
彭博經濟學者預測各種貿易戰情境對明年GDP影響。（彭博資訊）
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川普

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傳美中達成第一階段貿易協議 待川普批准

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