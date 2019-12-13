美國防部官員證實 印太事務助理部長薛瑞福將離任

美國國防部官員12日證實，國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）將離任。

自由亞洲電台11日獨家報導指出，薛瑞福因個人原因提出辭呈，將在12月底離任；薛瑞福離任後，將由負責印太事務的首席副助理部長海大衛（David Helvey）暫代。

國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）12日在記者會被問及薛瑞福將離職的報導是否屬實，霍夫曼表示，薛瑞福基於家庭因素計畫離開國防部，並解釋薛瑞福的孩子還小，他在國防部任職兩年了，工作量很大。

霍夫曼說，薛瑞福對印太區域的知識，在國防部無人能比；基於這分工作需要大量出訪，幾乎每兩周就得赴亞洲，對他家庭造成很大的不便，因此他希望換個工作，國防部非常感謝他所作的一切，也期待看到他的下一步。

不過，「外交政策」雜誌引述消息人士說法指出，薛瑞福因為與國防部負責政策的次長魯德（John Rood）有摩擦才選擇離開。一名前國防官員說，薛瑞福對於無法將自己的政策理念推行到國防部和白宮感到失望。

該報導指出，這名前國防官員說，薛瑞福還發起加強與台灣關係的行動，但他的努力常與美國總統川普和中國大陸之間的貿易關係有所矛盾。