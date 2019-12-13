台塑「陽光計畫」遭環保人士痛批「把美國視為殖民地」

台塑集團在美國路易斯安那州的94億美元石化園區「陽光計畫」遭環保人士抨擊。圖為台塑美國德州廠乙烷裂解廠。 本報資料照 分享 facebook

彭博商業周刊（Bloomberg Businessweek）報導指出，台塑集團在美國路易斯安那州的94億美元石化園區「陽光計畫」遭環保人士抨擊，聲稱園區將產生大量溫室氣體，「一點都不陽光」。

台塑準備在聖詹姆斯郡（St. James Parish）興建占地970公頃的石化園區，預計可創造1,200個永久就業機會，平均薪資達8萬4,500美元，以及多達8,000個與興建作業相關的工作機會。

然而，環保人士表示，台塑的石化園區每年可能排放1,350萬噸溫室氣體，相當於2018年全美年增排放量的10%。台塑則表示，石化園區的排放量不會那麼高。

據彭博商業周刊報導，過去10年來台灣的法規趨嚴，使台塑難以在國內大規模擴張。與此同時，台塑正加碼逾140億美元，擴大在美國墨西哥灣沿岸地區的營運。

聚焦石化產品生產及煉油相關環保議題的紐奧良非營利組織Louisiana Bucket Brigade創辦人Anne Rolfes痛批，「台塑不在台灣興建石化園區，把我們這裡視為殖民地」。

彭博商業周刊指出，台塑不在本地而在美國投資的策略，反映全球經濟中一些存在已久的角色正開始轉變。石化產業原本以亞洲為主，因為當地政府尋求經濟成長，願意容忍汙染、然而，石化產業目前正開始轉向美國，原因是原料較便宜，且有許多親商政治人物。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師Jason Miner說，全球石化業正在尋找廉價的石油，美國的數量很多。

台塑董事長林健男表示，相較於在台灣投資，在德州、路易斯安那州投資，可以節省許多成本。在美國生產乙烯的成本為每噸300美元，大約只有台灣的三分之一。此外，美國的官員比較容易說服，「只要符合環保法規的要求，政府鼓勵投資」；「台灣政府把石化投資視為高汙染產業，我們背負惡名」。

據彭博商業周刊報導，聖詹姆斯郡當地的環保組織「RISE St. James」正發起抗議活動，他們表示，當地已有太多石化廠，台塑石化廠這個龐然大物卻仍獲得政治人物大力支持。

台塑德州廠被控傾倒塑膠顆粒汙染河川，遭美國聯邦法院認定違反聯邦「淨水法」；台塑已同意和解，將在投資5,000萬美元促進該地區的相關公益事項。

科羅拉多州生物多樣性研究中心的律師Julie Teel Simmonds表示，台塑德州案雖然對該集團的營運沒有影響，但這起案件可能成為轉捩點。她說：「沒有人覺得能夠阻擋這麼龐大的石化公司，但德州的判例，將是路易斯安那州要求收緊許可的依據。」