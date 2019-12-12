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川普批時代雜誌年度風雲人物荒謬 和童貝里推特過招

2019-12-12 23:04聯合報 編譯羅方妤／即時報導

法新社報導，美國總統川普12日批評時代雜誌將瑞典環保少女童貝里選為年度風雲人物，並表示童貝里應該「冷靜一下」，去看場電影

川普推文表示：「太荒謬了！童貝里必須解決她的情緒管理問題，之後和朋友去看一部好的老電影！冷靜，童貝里，冷靜！」

童貝里幾分鐘後回覆了這則貼文，她將自己的推特帳號的個人資料更改為：「一個正在解決自己情緒管理問題的青少年。目前很冷靜，正在和朋友看場好的老電影。」

時代雜誌11日宣布童貝里獲選為該刊年度風雲人物。童貝里去年發起「為氣候罷課」，抗議全球暖化，她帶領的環保抗爭已發展成全球運動，許多人看好她會獲得諾貝爾獎。

川普向童貝里喊話的消息很快在社群媒體傳開。許多批評者抨擊川普，認為他的行為是霸凌，也有一些人幫川普辯護。「呆伯特」（Dilbert）漫畫作者亞當斯表示：「這就是我們不讓35歲以下的人競選總統的理由，童貝里是個最好的例子。」

童貝里常對世界各國領袖發表措辭強烈的演說。她11日在西班牙首都馬德里的聯合國氣候變化綱要公約第25次締約國會議（COP25）控訴富裕國家「誤導大眾」，讓大眾誤以為他們正在採取有意義的行動對抗氣候變遷。

時代雜誌11日宣布童貝里獲選為該刊年度風雲人物。（路透）
時代雜誌11日宣布童貝里獲選為該刊年度風雲人物。（路透）
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美國總統川普12日批評時代雜誌將瑞典環保少女童貝里選為年度風雲人物，並表示童貝里...
美國總統川普12日批評時代雜誌將瑞典環保少女童貝里選為年度風雲人物，並表示童貝里應該冷靜一下，去看場電影。（路透）
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