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美中貿談獲進展？川普推文：「非常接近」達協議

2019-12-12 22:51聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國預定15日對價值約1600億美元中國大陸輸美商品加徵新一輪關稅，美國總統川普12日推文表示，「非常接近」與中方達成重大協議，中方想達成，美方也是。

根據財經媒體CNBC引述消息人士說法報導，川普預計12日會見美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、財政部長米努勤（Steven Mnuchin）、白宮顧問庫德洛（Larry Kudlow）、納瓦羅（Peter Navarro）等人，商討是否如期於15日對另一批陸貨加徵關稅。

華爾街日報日前報導，美中正在準備延後實施預定15日加徵的新一輪關稅，因雙方談判代表仍在協商北京購買大量美國農產品、華府取消已加徵關稅等細節。

美國總統川普。本報資料照片
美國總統川普。本報資料照片
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